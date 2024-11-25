نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 172 مترجما باللغة العربية والقنوات الناقلة له في المقال التالي

كتب محمد سعد – يعتبر مسلسل قيامة عثمان من اهم المسلسلات التركية التاريخية التي يتم مشاهداتها بواسطة عدد كبير من الأفراد في مصر والوطن العربي، فقد حصل المسلسل علي شهرة كبيرة منذ عرض الموسم الأول له، لذلك ارتفعت معدلات البحث الي معرفة موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 172 والقنوات الناقلة له، لمتابعة الاحداث المشوقة، علما بانه يسعي عثمان بن ارطغرل في تأسيس امبراطورية عثمانية كبيرة فيواجه العديد من الحروب والصعوبات.

يحصل مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس علي عدد كبير من المشاهدات في مصر والوطن العربي، فيتم عرض المسلسل مرة واحدة في الأسبوع علي قناة أي تي في التركية في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت مصر والساعة الثامنة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع، ويتم عرض المسلسل مرة ثانية يوم الخميس علي قناة الفجر الجزائرية مترجما باللغة العربية في تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت مصر والساعة التاسعة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة ونصف بتوقيت الامارات.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة 172

تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات تردد القناة : 10796.

القمر الصناعي : نايل سات.

معدل الترميز : 27500.

معامل الاستقطاب : أفقي.