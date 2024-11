شكرا لاهتمامكم بخبر عن اقتصادي وعلي قد الإيد سعر ومواصفات هاتف Nothing CMF Phone 1 | سي إم أف فون في مصر والسعودية والإمارات على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – سعر ومواصفات هاتف Nothing CMF Phone 1، يُلاقي الصدارة البحثية علي محركات البحث هذه الفترة، وذلك من إعلان شركة Nothing الشهيرة، عن طرح هاتف محمول جديد يحمل الكثير من المميزات الرائعة ويتميز بشكل انسيابي جديد ميزه عن غيره من هواتف جيله، وفي المقابل فهو مقدم بسعر اقتصادي، مما جعله مثير ومميز وسط الهواتف الذكية الجديدة، سعر ومواصفات هاتف Nothing CMF Phone 1 تابعونا.

الكثير من الموصفات والمزايا الجبارة اتصف بها هاتف Nothing CMF Phone 1 الجديد والتي من بينها:-

1 – المعالج الخاص بالهاتف بقوة ثماني النواة Dimensity 7300 تكنولوجيا 4 نانو.

2 – سعة التخزين الخاصة بالهاتف 128/256 جيجا مع 8 جيجا رام.

3 – جودة الكاميرا الخلفية الخاصة بالهاتف مزدوجة 50+2 م.ب. / امامية 16 م.ب.

4 – أما مساحة الشاشة 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بها ثقب صغير. وسعة البطارية 5000 مللي أمبير.

5 – أخيرا نظام تشغيل Nothing CMF Phone 1 أندرويد 14.

سعر الهاتف Nothing CMF Phone 1

هذا وبعد أن أوضحنا لكم مواصفات هاتف Nothing CMF Phone 1، فالجدير بالذكر أن سعر الهاتف يختلف من بلد لأخري، وقد جاء علي النحو التالي:-