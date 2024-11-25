تعرف علي سعر ومميزات هاتف Find X8 Pro أوبو بمعالج قوي ومقاوم للمياه والغبار

عدن – كتب محمد سعد – قامت شركة أوبو بالإعلان عن جهاز جديد، فيتسأل العديد من الافراد الراغبون في شرائه الي معرفة مميزات هاتف Find X8 Pro الذي ينافس العديد من الأجهزة الحديثة فيأتي بمعالج قوى، ويحتوي هذا الهاتف علي الكثير من المميزات التي تتناسب مع سعره، ويجمع الهاتف بين التصميم العصري والأداء المميز، وبه معالج قوي ومساحة تخزين كبيرة تتناسب مع جميع الافراد بالإضافة الي الكاميرا الامامية والخلفية الممتازة.

يحتوي هذا الهاتف علي العديد من المميزات، وهي كالتالي:-

يحتوي علي شاشة كبيرة بدقة تصل الي 1264 × 2780 بكسل بحجم 6.59 بوصة.

بالإضافة الي انه يتمتع بمعالج قوي يصل الي 9400.

ويدعم هذا الهاتف الجيل الثاني والثالث والرابع وأيضا الخامس.

ويتميز أيضا بانه تصل مساحة التخزين الي 1 تيرابايت التي يحتاجها المستخدمين المحترفين.

يحتوي علي أمان كامل ببصمة الاصبع وأيضا الوجه.

ويحتوي علي بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع واللاسلكي.

ويتميز بكاميرا امامية بدقة 32 ميجا بكسل، وهناك أيضا كاميرا خلفية رباعية بدقة 50 ميجا بكسل.

وهذا الهاتف مقاوم المياه والغبار لمدة تصل الي 30 دقيقة.

سعر هاتف Oppo Find X8 Pro

لم يتواجد هذا الهاتف في الأسواق المصرية، وسوف يتم الإعلان عن سعره عقب توافره، علما بانه متوفر في الخارج فيختلف سعره باختلاف مساحة التخزين فقد جاء سعر النسخة التي تحتوي علي 512 جيجابايت وذاكرة رام 196 جيجا سعره وصل الي 1200 دولار.