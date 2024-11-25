فرصة ربح بـ1.000.000 دولار الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفي الأغا علي قناة MBC

عدن – كتب محمد سعد – الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 تحظى هذه الكلمات علي اهتمام واسع من قِبل الكثير من الأشخاص حول العالم العربي، وذلك حيث تمكنت مسابقة الحلم من أن تمتلك شعبية بالملايين، حيث تمكنت من تحقيق أحلام الكثير من المُتقدمين، والذي تمكنوا من أن يفوزا بالمليون دولار، وقد اكتسبت المسابقة المصداقية الواسعة بسبب كونها تقوم بتقديم قرعة الفائزين مباشر علي شاشة التلفزيون وهي من خلال قناة ام بي سي مصر، مما جعل الكثير يري صدق المسابقة وانها فعلية، وهذا الأمر دفع الكثير من المواطنين بالبحث أن تفاصيل أكثر للاشتراك في المسابقة للحصول علي المليون وتحقيق الحلم.

يُمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال إرسال رسالة نصية، عبر الهاتف المحمول حسب الرقم المرادف لبلدك، وتحوي هذه الرسالة كلمة ( حلم – Dream – Reve )، وبعد ذلك يتم تسجيلك كمُشترك رسمي في المسابقة، ما عليك سوي أن تقوم بإجابة أسئلة المسابقة المطروحة بدقة، ويجب أن تكون صحيحة، ومن بعد ذلك عليك الانتظار حتي القرعة، وإعلان الفائز.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم علي MBC

يُمكن لجميع الدول العربية الاشتراك في مسابقة الحلم، كل راغب حسب الرقم المناسب لبلده، وأرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2024 كالتالي:-