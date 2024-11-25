ادفع 100 الف هيرجعولك 130 شهادات البنك الاهلي المصرى 2024 بعوائد سنوية وشهرية تصل الي 30%

شهادات البنك الاهلي 2024 تعتبر من افضل الشهادات الادخارية الموجودة في مصر وهي الاستثمار الأمثل في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي يعمل البنك علي تعديل الفوائد الخاصة بالشهادات لتتناسب مع الأوضاع الحالية ، ويتميز البنك بطرح شهادات تتناسب مع الفئات الموجودة في المجتمع المصري كما يتم طرح شهادات بالجنيه المصري وشهادات بالعملات الأجنبية كالدولار واليورو ، وسنتعرف علي شهادات البنك الأهلي المصري خلال هذا المقال.

يتساءل الكثير من الأشخاص الراغبين في استثمار أموالهم في شراء شهادات ادخارية عن افضل البنوك التي تقوم اعلي عائد ، ويعتبر البنك الأهلي المصري من ابرز البنوك المصرية التي تطرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة ، وجاءت الشهادات المطروحة كالتالي:

الشهادة البلاتينية السنوية

تصل مدة الادخار في الشهادة الي سنه واحدة.

يتوفر شرائها بحد ادني يبدأ من الف جنيه مصري ويمكن مضاعفة المبلغ.

يصرف العائد الخاص بالشهادة البلاتينية السنوف في العام الأول بنسبة 26% وفي العام الثاني 22% وفي العام الثالث 18%.

الشهادة البلاتينية الثلاثية

تبلغ مدة سريان الشهادة الي 3 سنوات.

يمكن الشراء بألف جنيه مصري.

يصرف العائد في العام الأول بنسبة 30% وفي العام الثاني يكون 25% وفي العام الثالث يكون 20%.

كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك الأهلي 2024؟

اذا كانت لديك الشهادة البلاتينية الثلاثية المتناقصة من البنك الأهلي يمكنك حساب العائد عالي النحو التالي:

العام الأول نسبة الشهادة تكون 30% ويحسب العائد بضرب العائد في مائه الف فيساوي 30000 جنيه مصري.

العام الثاني نسبة الشهادة تكون 25% ويحسب العائد بضرب العائد في مائه الف فيساوي 25000 جنيه مصري.

العام الثالث نسبة الشهادة تكون 20% ويحسب العائد بضرب العائد في مائه الف فيساوي 20000 جنيه مصري.

تداولات الأخبار في الفترات السابقة عن وجودة شهادة جديدة من البنك الأهلي يصل العائد لها الي 35% ،ولاكن حتي الأن لم يعلن البنك الأهلي عن طرح شهادة بهذا العائد ولا تشير بعض المصادر الي إمكانية طرح البنك للشهادة خلال العام الجديد 2025.