الحق اشتري بخصم 75% .. أقوى عروض كارفور مصر في الجمعة البيضاء 2024 بدأت من اليوم وحتي نهاية الشهر الجاري

عدن – كتب محمد سعد – كارفور هو عبارة عن سوبر ماركت كبير وهو تباع لشركة فرنسية، و أيضا تباع لمجموعة من كارفور الدولي الذي ظهر في عام أكتوبر 2011، أصبح وجوده في فترة قصيرة جدا في دول العالم كله، وأول سوبر ماركت كارفور ظهر في فرنسا عام 2007، ثم بعد ذلك أصبح موجود في العالم كله، واشتهر بعروضه الذي ينتظرها الجميع سواء كان في عيد ميلاده في 21 يناير أو في الجمعة البيضاء.

موعد عروض كارفور الذي ينتظرها الجميع يوم 21 نوفمبر الي 27 نوفمبر، العروض كالاتي:

عروض كارفور علي الأجهزة الكهربائية 2024

أصبحت سعر مكنسة توشيبا 1800 وات بقيمة 4390 جنيه.

أصبح سعر تلفاز سامسونج 50 بوصة وتقنية كريستال (4k) بقيمة 17499 جنيه.

وصل سعر محضر الطعام كينوود 750 وات متعدد الاستخدامات الي 3299 جنيها.

وصلت سعر غسالة الصحون من ميديا: سعة 13 فردًا الي 16999 جنيها.

وصل سعر مبرد مياه كولدير تصميم تحميل سفلي مع مياه ساخنة وباردة الي 7899 جنيها.

وصل سعر التلفاز إل جي 65 بوصة ودقة الي 24999 جنيها.

2. عروض كارفور علي مستلزمات العناية الشخصية والإلكترونيات واكسسوارات الموبايل 2024

قام كارفور بعمل خصومات علي مستلزمات العناية الشخصية والإلكترونيات واكسسوارات الموبايل الي 150 جنيه وأيضا علي خصومات علي السلع الجملة تصل الي 50%.

عروض كارفور علي السلع في الجمعة البيضاء 2024

تشمل عروض كارفور الكثير من السلع الغذائية الضرورية التي يحتاج اليها كل البيوت ،وتعتمد العديد من الأسر علي هذه العروض في شراء احتياجاتهم باعتبارها موفرة لهم مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى ،اليكم بعض العروض من خلال الصور الاتية.