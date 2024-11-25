نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استثمر بالحلال سعر سبيكة ذهب btc اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 في محالات الصاغة المصرية في المقال التالي
كتب محمد سعد – تعتبر السبائك الذهبية من طرق الاستثمارية المضمونة للكثير بجانب الطرق الاستثمارية الأخرى ،وتتميز السبائك الذهبية بأنها تبدأ من وزن 1 جرام ،كما تتميز بانخفاض مصنعيتها مقارنة بمصنعية السبائك الذهبية ،ويهتم الكثير من المستثمرين في السبائك بمعرفة سعر السبائك الذهبية بشكل يومي ،بسبب التذبذب في أسعار السبائك والذهب بشكل عام في الفترات السابقة ،وشهدت الذهب اليوم ارتفاع ملحوظ في الأسعار وبالأخص الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر استخداما وانتشارا ،وسوف نعرض اليكم سعر سبيكة ذهب btc اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024.
- وزن 1 جرام : وصل سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام من BTC اليوم الي 4730 جنيها مصري.
- وزن 2.5 جرام : كما بلغ سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام من BTC اليوم نحو 11510 جنيها مصري.
- وزن 5 جرام : وسعر شراء سبيكة الذهب وزن 5 جرام من BTC اليوم نحو 32.030 جنيها مصري.
- وزن 10 جرام : وجاءت السبيكة الذهب وزن 10 جرام من BTC اليوم قيمة 46.060 جنيها مصري.
- وزن 20 جرم : كما بلغت السبيكة وزن 20 جرام btc اليوم نحو 92120 جنيها مصري.
- وزن 100 جرام :و سجل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام من BTC اليوم نحو 411،400 جنيها مصري.
سعر الذهب اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024
- عيار 24 :سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 4262.86 جنيه.
- عيار 21 : وسعر الذهب عيار 21 اليوم سجل نحو 3730 جنيه.
- عيار 18 : والذهب عيار 18 اليوم وصل الي 3197.14 جنيه.
- الجنية الذهب : جاء الجنيه الذهب اليوم بقيمة 29840 جنيه.
يعتبر الذهب من أكثر ما يتم الاعتماد عليه الجميع من أجل الاستثمار فيه، والجدير بالذكر ان جميع المستثمرين يرغبون في الشراء بهذه الفترة وذلك من أجل الحفاظ علي الاموال الخاصة بهم.
تعتبر السبائك الذهبية من اهم الوسائل التي يتم ادخار الأموال بها مع مرور الأيام، فقد شهدت أسعار الذهب الأيام الماضية حالة من التذبذب والارتفاع في جميع الأعيرة.