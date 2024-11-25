شكرا لاهتمامكم بخبر عن حول فلوسك قبل العمرة سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم الأثنين 25 / 11 / 2024 وفي جميع البنوك على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تعتمد علي المؤشرات التي يتم انعكاسها علي طبيعة العلاقة الاقتصادية بينهم، لذلك الريال السعودي اليوم 25 نوفمبر 2024 أصبح في استقرار طفيف وملحوظ في السوق السوداء والبنوك عن الأيام الماضية، وقد تم الإعلان في البنوك المصرية عن أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفي السوق السوداء.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم

وصل سعر الريال السعودي في السوق السوداء الي 13.25 في الشراء و 13.51 في البيع.

سعر الريال السعودي اليوم في جميع البنوك

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الي 13.15 جنيه للشراء و13.26 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك نكست الي12.21جنيه للشراء و13.26 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي الكويتي الي 13.24 جنيه للشراء و13.27 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في ميد بنك، الي 13.18 جنيه للشراء و13.26 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، الي 13.16 جنيه للشراء و13.26 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك البركة الإسلامي، الي 13.16 جنيه للشراء و13.26 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك فيصل الإسلامي، الي 13.18 جنيه للشراء و13.25 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر الي 13.18 جنيه للشراء و13.25 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني، الي 13.14 جنيه للشراء و13.25 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، الي 13.25 جنيه للشراء، و13.31 للبيع.

500 ريال سعودي كم جنيه مصري في السوق السوداء؟

معدلات التحويل ريال سعودي / جنيه مصري 50 SAR ٦٦١٫٢٩٠٠٠ EGP 100 SAR ١٬٣٢٢٫٥٨٠٠٠ EGP 250 SAR ٣٬٣٠٦٫٤٥٠٠٠ EGP 500 SAR ٦٬٦١٢٫٩٠٠٠٠ EGP

ويتساءل جميع المسافرين الي المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة عن سعر صرف الريال اليوم في السوق السوداء والبنوك المصرية ،حيث يختلف سعر صرف الريال من البنوك الي السوق السوداء بفارق زيادة في السوق.