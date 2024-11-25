أخفي شعرك الشايب .. وصفة البصل للقضاء على الشعر الأبيض وشيب الشعر المبكر بدون استخدام أي مواد كيميائية ضارة أو امونيا

عدن – كتب محمد سعد – تعتبر طريقة البصل للتخلص من الشعر الأبيض من بين الطرق السريعة التي لا تساعد فقط على صبغ الشعر الأبيض ولكنها تعد من الطرق المفيدة والفعالة في تغذية الشعر من جذوره وتغذية أطرافه، ومنع تقصف الشعر، ولكي تتخلصي من مشكلة الشيب التي تعانين منها من الممكن أن تستخدمي خلطة البصل والحنة والتي نتعرف عليها من خلال تلك السطور المقبلة.

البصل للقضاء على الشعر الأبيض

من الممكن أن يزول أثر الشعر الأبيض تماما وتتخلصي من الخصلات البيضاء في شعرك من خلال استعمال ماء قشور البصل، ويمكن أن تستعمل المكونات التي نذكرها من خلال تلك الفقرات لعمل خليط منزلي وطبيعي فعال يساعد في القضاء التام على الشعر الأبيض.

المكونات

المكونات التي تساعدك على عمل خلطة الصبغ المنزلية نتعرف عليها فيما يلي:

كمية ملائمة من قشور البصل الأحمر.

2 ملعقة من عصير الليمون.

2 ملعقة من الحنة.

1 ملعقة من القهوة.

1 ملعقة من زيت اللوز.

1 ملعقة من جل الصبار.

1 ملعقة من الفازلين.

1 ملعقة من النشا.

خطوات التحضير

يمكن أن يتم عمل الخلطة الفعالة في صبغ الشعر من خلال متابعة تلك الخطوات المقبلة:

يمكنك تجهيز إناء وتضعي فيه كمية قشور البصل ومعها كوب الماء ويتم غليها على النار.

نحصل على خلاصة قشور البصل المغلية ويتم تبريدها في بولة ملائمة.

تضعي بعد ذلك كمية الحنة مع باقي مكونات وإضافات الوصفة وتخلطيها معا بشكل جيد.

بعد عمل الخليط وتجهيزه، يمكنك أن تطبقيه على الشعر من 20 ل 30 دقيقة.

غسل الشعر بالماء والشامبو.

صبغ الشعر بالكركم

المكونات

ربع كوب من الكركم.

ربع كوب زيت زيتون.

1 ملعقة من الخل.

1 ملعقة من زيت اللوز.

1 ملعقة من جل الصبار.

1 ملعقة من زيت السمسم.

1 ملعقة من الحنة.

1 ملعقة من القهوة.

خطوات التحضير

يمكنك تجهيز خلطة الكركم بمزجه مع القهوة مع بقية الإضافات.

يجب أن تخلطي المكونات معا في وعاء ملائم.

يجب أن تمزجي الخليط جيدا حتى يتجانس.

بعد ذلك يمكنك توزيع الخليط على الشعر حيث يمكنك أن توزعيه ويبقى على الشعر نصف ساعة، يتم غسل الشعر بعد التطبيق بالشامبو والبلسم.

يمكن استخدام وصفة أخرى صبغة طبيعية القيام بخلط الشعر الأبيض وتقويه عن طريق اخلطي الحناء بالماء الدافئ حتى تحصلي على عجينة سميكة، ضعيها على شعرك واتركيها لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل غسله.