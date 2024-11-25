بعد التراجع الاخير !! أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض في مصر اليوم الإثنين 25-11-2024

عدن – كتب محمد سعد – تشكل أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض اليوم محور اهتمام المواطنين والتجار في مصر، حيث تؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر وتكاليف المعيشة اليومية، ومع التقلبات المستمرة في الأسواق، تبقى هذه المنتجات تحت المراقبة لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين بعدالة، وقد أعلنت بورصة الدواجن اليوم الإثنين، الموافق 25 نوفمبر 2024، عن تراجع جديد في أسعار الفراخ، مما يشكل بارقة أمل للأسر التي تسعى لتخفيف الأعباء.

أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض اليوم

تشهد أسعار الفراخ البيضاء انخفاضا ملحوظا مقارنة بالفترة السابقة، حيث كانت قد تخطت حاجز 100 جنيه للكيلو، ومع الجهود المبذولة من وزارة التموين لضبط السوق، انخفضت الأسعار بشكل تدريجي، واليوم سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في البورصة 69 جنيها، بينما تراوحت الأسعار للمستهلك في الأسواق بين 69 و76 جنيها حسب المنطقة والموقع الجغرافي.

أما الفراخ البلدي، فقد استقرت أسعارها عند 118 جنيها للكيلو في البورصة، بينما تفاوت سعرها للمستهلك بين 119 و124 جنيها حسب حركة البيع والموقع.

أسعار البيض اليوم

يعد البيض من العناصر الغذائية الأساسية في كل منزل مصري، حيث يوفر مزيجا مثاليا من الفيتامينات والبروتينات والمعادن الضرورية للجسم، ومع ذلك، يترقب المواطنون دائما تراجعا في أسعار البيض للتخفيف من أعباء المعيشة، وفقا لبورصة الدواجن، جاءت أسعار كرتونة البيض اليوم كالتالي:

البيض الأحمر: تراوح سعر الكرتونة بين 155 و165 جنيها، ويختلف السعر حسب المنطقة ونوع التاجر.

البيض الأبيض: سجلت كرتونة البيض الأبيض أسعارا تتراوح بين 150 و160 جنيه.

البيض البلدي: تراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي بين 160 و170 جنيها، بناء على حركة السوق وحجم التداول.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

مع تراجع أسعار الفراخ، انخفضت أيضا أسعار الكتاكيت عمر يوم، مما يسهم في دعم صغار المربين وتحفيز الإنتاج المحلي، وجاءت الأسعار كالتالي: