هنا طريقة تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024 pdf وأماكن وأسعار شقق الإسكان الاجتماعي المصرى 2024

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا طريقة تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024 pdf وأماكن وأسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في المقال التالي

كتب محمد سعد – محل اهتمام كبير من قبل المصريين، كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024 pdf، تزامنًا مع إعلان وزارة الإسكان كافة التفاصيل الخاصة بالوحدات لهذا العام، حيث أشارت أنها متاحة للجميع خلال الفترة ما بين الإثنين الموافق 18 نوفمبر ومستمر حتى يوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 وذلك بالنسبة لفئة ذوي الهمم، أما عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي لكافة المواطنين نوضحها لحضراتكم ونشير وفق تصريحات الوزارة لأسعار الوحدات لهذا العام.

بعد طول انتظار لـ موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 من قبل المصريين، خاصةً بعد طرحها لفئة ذوي الهمم خلال الأيام الماضية ومن المقرر أن يكون اليوم هو الأخير للحصول على الكراسات، يستطيع المصريين من الفئات الأخرى الحصول على كراسة الشروط خلال الفترة المخصصة لذلك، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري ويستمر حتى يوم الثلاثاء 24 من شهر ديسمبر المقبل من العام الحالي.

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ساعات قليلة على طرح كراسة الشروط لجميع المواطنين، مع انتهاء الفترة المحددة لفئة ذوي الهمم، وعلى هذا أتاحت وزارة الإسكان رابط تحميل كراسة شروط الاسكان الاجتماعي 2024 pdf أون لاين.

كما أشارت الوزارة في ذات السياق إلى ألية الحصول على الوحدات السكنية على أن يكون ذلك بموجب تطبيق عدد من الخطوات البسيطة نتعرف عليها خلال السطور التالية:

أولًا يجب سداد قيمة مقدم جدية الحجز والحصول على كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي عبر أحد مكاتب البريد المصري الأقرب إليك. التسجيل الإلكتروني من خلال رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. عليك إنشاء حساب جديد عبر استخدام الرقم القومي الخاص بك. عليم أيضًا تعيين كلمة مرور، إذا كانت هذه هي المرة الأولى للتقديم على الموقع. التوجه إلى التبويب الخاص بالحساب الشخصي. قم بإدخال البيانات اللازمة ثم ملء استمارة التقديم. من بين الخيارات قم بتحديد المشروع المناسب، تجده ضمن قائمة المشاريع المتوفرة امامك على الموقع. رفع كافة المستندات الرسمية والأوراق المطلوبة منك إلكترونيًا على صيغة ملف PDF. عليك الاحتفاظ بإيصال الدفع قم برفع نسخة إلكترونية منه لتكون ضمن الأوراق المطلوبة أخيرًا قم بإسال الطلب الخاص بك. للتأكد من نجاح الأمر تظهر أمامك رسالة تفيد بذلك في الصفحة الشخصية

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 تبدأ من 184 ألف جنيه وتصل حتى مبلغ 400 ألف جنيه بمختلف المحافظات المصرية، في حين تتراوح الأسعار بالمدن الجديدة ما بين 415 ألف جنيه وتصل إلى 530 ألف جنيه، أما عن الشقق التي من المقرر تسليمها خلال فترة تصل إلى 36 داخل المدن الجديدة فإنها تبدأ من 542 ألف جنيه مصر وتصل إلى 700 ألف جنيه.