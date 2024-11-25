شكرا لاهتمامكم بخبر عن خطوات إنشاء حساب في أبشر للمواطنين السعوديين بوابتك للخدمات الإلكترونية على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – منصة أبشر البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة السعودية والتي تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين والمقيمين وتقديم خدمات حكومية متكاملة عبر الإنترنت ومنها إنشاء حساب في أبشر هو الخطوة الأولى للاستفادة من هذه الخدمات المتنوعة والتي تشمل خدمات الأحوال المدنية، ووزارة الداخلية من خلال حسابك الشخصي في أبشر، يمكنك الاستعلام عن المخالفات، وتجديد الجواز وتقديم طلبات التأشيرات، وإنجاز العديد من المعاملات الأخرى بشكل إلكتروني فاتبعونا.

كيفية إنشاء حساب في أبشر للمواطنين السعوديين

منصة ابشر هي من أهم المنصات للمواطنين السعوديين والمقيمين على أرض المملكة لأنها مسؤولة عن جميع الخدمات الإلكترونية سواء وزارة الداخلية أو تجديد الإقامة أو إصدار تأشيره وغيرها من الخدمات الأخرى، وتستطيع إنشاء حساب خاص بك من خلال الشرح التالي:

في البداية تقوم بالتوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول عبر الموقع واضغط على ابشر أفراد وسوف تجدها في النافذة الأولى.

بعد ذلك قم بالضغط على إنشاء حساب جديد.

ثم حدد إذا كنت مواطن سعودي أو مقيم بعد ذلك ادخل البيانات التالية رقم الهوية الوطنية وينبغي ان تكون سارية الصلاحية، رقم البريد الإلكتروني رقم الهاتف المتنقل.

بعد أن تتأكد من صحة البيانات قم بالضغط على تسجيل ثم إنشاء كلمة مرور خاصة بك وأكدها مرة أخرى.

سوف تظهر لك نافذه بها مجموعة من الشروط بعد قراءتها اضغط موافقة

في غضون دقائق سوف تأتي لك رسالة نصية بها رمز التحقق قم بكتابته في المكان المعد له.

وبذلك يتم تفعيل حسابك بشكل صحيح وتستطيع استخدام المنصة لأي خدمة من الخدمات الإلكترونية.

ما هي خدمات منصة أبشر الإلكترونية

منصة ابشر هي المنصة الأولى في المملكة العربية السعودية والتي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية ومن أبرزها ما يلي: