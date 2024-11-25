نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي الخلطات الطبيعة لتنظيف الملابس البيضاء من الاصفرار والتخلص الاتساخات في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعتبر مشكلة اصفرار الملابس من المشكلات المنتشرة التي تواجه العديد من الأشخاص، خاصة مع الملابس البيضاء والفاتحة التي تفقد رونقها مع مرور الوقت، كما ان من المتوقع ان يكون السبب وراء هذا الاصفرار هو العرق او التخزين لفترات طويلة أو حتى استخدام مساحيق الغسيل غير المناسبة، وفي هذا المقال سنقدم لكم طرق فعالة وسهلة لتنظيف الملابس من الإصفرار باستخدام الملح.

خلطة الخل الأبيض وصودا الخبز

المكونات:

نصف كوب من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ماء دافئ.

الطريقة:

اخلطي المكونات في دلو يحتوي على الماء الدافئ. انقعي الملابس البيضاء لمدة 30 دقيقة. اغسليها كالمعتاد في الغسالة باستخدام مسحوق الغسيل.

عصير الليمون والماء الساخن

المكونات:

عصير 3 حبات ليمون.

ماء ساخن.

الطريقة:

أضيفي عصير الليمون إلى الماء الساخن في وعاء كبير. انقعي الملابس البيضاء لمدة ساعة. اشطفيها بالماء البارد ثم اغسليها كالمعتاد.

وصفة ملح الطعام

ملح الطعام يعتبر من المكونات الطبيعية الفعالة في تنظيف الملابس وإزالة الإصفرار الذي يكون ناتج عن العرق ونوضح لكم الطريقة السهلة وهي كالتالي:

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من ملح الطعام.

لتر واحد من الماء الساخن.

نصف كوب من عصير الليمون (اختياري، لتعزيز التنظيف).

الطريقة:

أولا عليك باحضار وعاء كبير وقم بخلط الماء الساخن مع ملح الطعام حتى يذوب جيداً. لو كنت تريد ان تكون الخلطة فعالة فعليك اضافة نصف كوب من عصير الليمون إلى الخليط. ثم عليك ان تقوم بوضع الملابس التي تحتوي على بقع الإصفرار في المحلول. واتركها منقوعة لمدة 1-2 ساعة ،كما يمكن ان تكون البقع كثير فعليك بزيادة وقت النقع. وبعد النقع قومي بفرك المناطق المتضررة بلطف وتكون باستخدام فرشاة ناعمة أو بيديك. ثم بعد ذلك عليك ان تغسلي الملابس كالمعتاد باستخدام مسحوق الغسيل الخاص بك. واشطفها بالماء البارد لإزالة أي بقايا. وفي الأخر انشر الملابس في مكان جيد التهوية أو تحت أشعة الشمس المباشرة، حيث الشمس تعمل علي مساعدة إزالة البقع.

نصائح لتجنب الاصفرار في الملابس

اغسلي الملابس مباشرة بعد التعرق أو اتساخها. ويمكن ان تستخدمي مسحوق غسيل ويجب ان يكون مناسبا لنوع القماش. وجففي الملابس في مكان جيد التهوية حتي يكون بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة خاصة الملونة. قومي باضافة الخل الأبيض في دورة الغسيل مرة واحدة كل شهر لتنظيف الغسالة والملابس. جربي هذه الخلطات وستقومي بملاحظة الفرق في لمعان وايضا نظافة ملابسك.

الملح الخشن لتبيض الملابس

الخطوات: