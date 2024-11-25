شكرا لاهتمامكم بخبر عن بمكون سحري .. أعملي كيراتين طبيعي لفرد الشعر وإزالة التجاعيد من الرأس على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – ترغب العديد من الفتيات والسيدات في الحصول على شعر ناعم وحرير طول الوقت، خاصة المقبلات على الزواج بما يتجه البعض إلى منتجات جاهزة من الممكن أن تكون أكثر ضرر ومبالغة في الأسعار، نظير أن تُسبب مشكلات كبيرة على الشعر، وعليه فالبعض يرغبن في تحضير كيراتين لفرد الشعر، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

مكونات كيراتين فرد الشعر

جاءت أبرز المكونات التي يمكنك معرفتها وإحضارها لعمل كيراتين فرد الشعر والعمل على تنعيمة وجعله حرير طول الوقت، وفقًا لما يأتي:-

إحضار كيس خميرة فورية.

كوب صغير من خل التفاح.

بيضة.

ملعقتين من النشا.

خطوات تحضير كيراتين الشعر

هناك بعض الخطوات لكي يتم تحضير كيراتين فرد وتنعيم الشعر، وفقًا لما يأتي:-

في البداية يتم تقسيم الشعر إلى أجزاء.

بعد ذلك يُرجى وضع الخميرة والنشا وجميع المكونات في وعاء مناسب.

يتم تطبيق الخليط على الشعر وجعله يلمس جميع فروة الرأس.

ثم يتم تغطية الشعر بكيس من البلاستيك.

مع تركه لمدة نصف ساعة كاملة.

وعندها يُرجى القيام بغسل الشعر بالشامبو للحصول على شعر ناعم.

مع إمكانية تجفيفه.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع الواحد.

كيراتين الموز لفرد الشعر في المنزل

والطريقة الثانية هو كيراتين الموز، الذي يمكنك تحضيره بالمكونات المتمثلة في الأتي:-

ثمرة واحدة من الموز.

بيضة واحدة.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة للتقليب ووعاء مناسب.

خطوات تحضير كيراتين الموز في المنزل بدون تكلفة كبيرة

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم تحضير كيراتين الموز لفرد الشعر بكل سهولة، وفقًا لما يأتي:-

في البداية يتم وضع الموز في وعاء مناسب.

مع سكب البيضة.

إضافة الماء الدافئ والاستمرار في الخفق حتى يُصبح خليط متجانس.

بعدها يمكنك وضع الخليط على الشعر وفرده على جميع جوانبه بالتساوي.

وعليه ستتمكن من وضع كيس على الشعر وترك لبعض الوقت.

القيام بغسل الشعر بالشامبو للحصول على نتيجة إيجابية.

ثم يمكنك بعدها استعمال هذه الوصفة لمرتين في الأسبوع لتحصلين على نتيجة مميزة.

فوائد الشعر الناعم في المنزل

لكي تحصلين على شعر ناعم وأكثر من رائع، فهي تتمثل كما يلي:-

يجب أن يتم تعزيز كفاءة النظام الغذائي.

تمشيط الشعر بشكل أدمي.

ترطيب مستمر وعميق للشعر.

الحصول على قص الأطراف بإنتظام.

وضع الزيت واستخدام الكريمات والمرطبات التي تُساهم في جعله ناعم طول الوقت.

علاج تساقط الشعر في المنزل

في أغلب الأحيان يبحث العديد من الأشخاص عن طرق تقليدية لعلاج تساقط الشعر وعودته بشكل كبير إلى طبيعته، ومن بينها الأتي:-

الانتظام في ممارسة الرياضة نظرًا لتحريك الدورة الدموية ببصيلات الشعر.

يتم تدليك فروة الرأس بشكل مستمر لتحفيز الدورة الدموية.

استخدام زيوت طبيعية وغير مضرة بالشعر.

تحذيرات من كريمات الشعر

هناك بعض التحذيرات التي يجب مراعاتها من كريمات الشعر، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-