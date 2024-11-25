الحل السحري من مطبخك .. حيلة عبقرية لتنظيف الطاسات التيفال والسيراميك من الحروق كأنها جديدة بدون خدش

عدن – كتب محمد سعد – نقدم لكي اليوم طريقة تنظيف طاسات القلي التيفال والسيراميك من الأوساخ والدهون المتراكمة، حيث يتراكم الدهون على الطاسات بعد مرة أو مرتين من القلي ولهذا فإن أمر التنظيف الطاسات من أكثر الأمور المزعجة والتي يجب أن تتم بحذر حتي لا يتم خدش الطاسة، حيث أن تنظيف الطاسات الالمونيوم يختلف عن طريق تنظيف الطاسات التيفال والسيراميك حتي لا تخدش ويتم افسادها، ولهذا نقدم لكي عدة طرق تسهل عليكي تنظيف الطاسة بسهولة ومن دون خدشها.

تنظيف طاسات القلي التيفال والسيراميك

تعد الطاسات التيفال والسيراميك والجرانيت من افضل الطاسات بالمقارنة بالالمونيوم لانه صحي أكثر كما أنه خالي من المواد الضارة الموجودة في مادة الالمونيوم، ولكن إذا حدث اي خدش في الطاسة التيفال والسيراميك والجرانيت تصبح بهذا غير صحية ولا يفضل استخدامها ولهذا يجب تنظيفها بعناية وبسفنجة المواعين فقط، ولكن في حال تراكم الزيوت والدهون على الطاسات يمكنك تنظيفها من خلال تجهيز المكونات التالية:

لتر من الماء الساخن.

نصف كوب من الخل الابيض.

سائل التنظيف.

معلقة كبيرة من ملح الليمون.

طريقة تنظيف طاسات القلي بدون دعك

ضعي الماء في الطاسة وارفعيها على النار حتي الغليان. قومي بوضع الخل وملح الليمون في الطاسة. واتركيها لمدة ساعة على الأقل. ثم اسكبي الماء وقومي بوضع سائل التنظيف. استخدمي السفنجة في دعك الطاسة سوف تنظف بكل سهولة . لتعود الطاسة نظيفة مثل الجديدة تماما من دون دعك بسلك المواعين حتي لا تتجرح الطاسة ويسبب افسادها.

نصائح للحفاظ على الطاسات التيفال والسيراميك

نقدم لكي عدد من النصائح تساعدك على الحفاظ على الطاسة: