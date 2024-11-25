نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر بوابة قبولي .. خطوات تقديم الكلية التقنية الترم الثاني 2024 للبنين والبنات والشروط المطلوبة في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت الكلية التقنية في المملكة العربية السعودية عن بدء استقبال طلبات تقديم الكلية التقنية الترم الثاني بن وبنات عبر بوابة قبولي كمل أعلنت عن الشروط المطلوبة من أجل التقديم في الكلية، تعرف في هذا المقال على الخطوات التي يجب اتباعها من أجل استكمال التسجيل وأهم الشروط التي يجب معرفتها وكذلك الخطة الزمنية للتسجيل بناء على التخصص.

موعد تقديم الكلية التقنية الترم الثاني 1446

من جانبها حددت الكلية الزمنية خطة زمنية لتوضيح مواعيد تقديم الكلية التقنية الترم الثاني 1446 وجاءت على النحو التالي:

يبدأ التقديم على الكلية التقنية 1446 الترم الثاني بالنسبة للبنين في اليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2024 ويستمر التقديم لمدة أربعة أيام.

يتم التقديم على الكلية التقنية 1446 الترم الثاني للبنات في اليوم الخامس والعشرين من نوفمبر 2024 ويستمر التقديم لمدة أربعة أيام.

موعد التقديم على الدبلومات المسائية في الكلية التقنية لكل من البنين والبنات في الأول من شهر ديسمبر 2024 ويستمر التقديم لمدة أربعة أيام.

شروط التقديم في الكلية التقنية الترم الثاني

تم إعلان مجموعة من الشروط لابد من توافرها من أجل قبول المتقدمين على الكلية التقنية الفصل الدراسي الثاني 1446 وتشمل الشروط المطلوبة كل مما يلي:

لابد أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية.

لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.

لا يقل المؤهل الدراسي عن الثانوية العامة أو يزيد

لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام أثناء التقديم في الكلية.

عدم التقديم على برنامج تدريبي آخر خلال الفترة المحددة للتدريب في هذا البرنامج.

لا يكون المتقدم قد تم فصله من أي كلية تقنية على مدار العامين الماضيين.

لا يكون المتقدم أحد الخريجين من البرنامج التدريبي الذي يقدم عليه.

خطوات تقديم الكلية التقنية الترم الثاني

يمكن التقديم في الكلية التقنية الترم الثاني 1446 عبر بوابة قبولي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: