في ضوء القرارات الملكية الأخيرة .. الحاسبة التقديرية لحساب المواطن تُظهر مقدار الدعم الخاص بك

شكرا لاهتمامفي ضوء القرارات الملكية الأخيرة .. الحاسبة التقديرية لحساب المواطن تُظهر مقدار الدعم الخاص بككم بخبر عن على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية قامت بالإعلان عن إمكانية استعلام المستحقين من حساب المواطن عن مبلغ الدعم الخاص بهم وذلك من خلال الحاسبة التقديرية، حيث أنها تسهل على المواطنين معرفة الدعم المالي المستحق لهم علماً بأن تلك الأداة تعتمد على إدخال عدد من البيانات بما في ذلك عدد الأفراد في الأسرة مع عدد التابعين وذلك للحصول على تقدير المبلغ بكل دقة سنوضح رابط حاسبة الدعم التقديرية لحساب المواطن.

رابط الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

بإمكان مستحقين حساب المواطن التعرف على قيمة الدعم الخاصة بهم من خلال حاسبة الدعم التقديرية التي توضح قيمة المبلغ المستحق لكل فرد، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

في البداية لابد من التوجه إلى منصة حساب المواطن.

ومن الصفحة الرسمية للموقع يتم التوجه إلى حاسبة الدعم التقديرية.

يتم إدخال البيانات الخاصة بالتابعين الذي تقل أعمارهم عن 18 عام.

تضاف بيانات التابعين الذي يبلغوا من العمر 18 عام وأكثر.

قم بإدخال الدخل الشهري للعائلة مع إضافة التابعين إذا وجد.

وأخيراً يتم النقر على احسب للحصول على المبلغ التقديري.

حقيقة تمديد الدعم الإضافي في حساب المواطن

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قرار يفيد تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع استمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية عام 2025، وهذا القرار جاء في إطار حرص حكومة المملكة على توفير الرعاية والاهتمام بالمواطنين من أبناء المملكة العربية السعودية ذو الدخل المنخفض أو المتوسط.

التسجيل في برنامج حساب المواطن

باب التسجيل في برنامج حساب المواطن مازال مفتوحاً حتى الآن، ولهذا يمكن التسجيل في البرنامج لكل من ينطبق عليه شروط الاستحقاق من خلال إتباع الخطوات التالية: