موعد ايداع رواتب المتقاعدين في المملكة شهر ديسمبر 2024

عدن – كتب محمد سعد – موعد ايداع رواتب المتقاعدين، هو من الأمور الهامة جدا والتي يبحث عنها حاليا الكثيرين في المملكة العربية السعودية، وتعتبر رواتب المتقاعدين ما هي إلا راتب يقدم من المؤسسة او الشركة التي كان يعمل بها الشخص المتقاعد نظير عمله في هذه الهيئة وبذل جهد كبير داخلها، ولهذا عند بلوغه السن التقاعدي يحصل على هذا الراتب، وتبدأ حاليا من خلال محركات البحث جوجل عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية، وقد وضحت المؤسسة العامه للتامينات الاجتماعيه بالتعاون مع مؤسسة التقاعد عن الموعد الخاص بصرف رواتب المتقاعدين والذي سوف نتعرف عليه من خلال هذه المقالة.

موعد ايداع رواتب المتقاعدين

كان في السابق موعد ايداع رواتب المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية هو يوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، حتى جاء تعديل هذا اليوم ليصبح في الأول من كل شهر ميلادي، ولهذا يتساءل الكثيرين من المتقاعدين عن موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر ديسمبر 2024 القادم، ولهذا فان موعد نزول راتب التقاعدين سيكون يوم الأحد الموافق الأول من شهر ديسمبر 2024.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

اولا تقوم بالدخول الى موقع المؤسسة العامه للتامينات الاجتماعيه .

بعدها تقوم بتسجيل الدخول باستخدام المعلومات الشخصية المطلوبة منها الاسم وكلمة المرور الخاصة بك.

اختر “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.

اضغط على خيار “المستحقات المالية”.

أدخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

اضغط على زر “استعلام” للاطلاع على تفاصيل الراتب.

شروط الحصول على راتب التقاعد