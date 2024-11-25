مواصفات هاتف infinix gt 20 pro عملاق الألعاب الأداء بكاميرا احترافية وتصميم أنيق

الشاشة شكل الثقب في منتصف الشاشة من نوع AMOLED.

تأتي بمساحة 6.78 إنش بجودة أل 1080×2436 بكسل.

معدل كثافة بكسلات 388 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعمه إلى معدل تحديث 144Hz مع سطوع يصل إلى 1300 شمعة.

الذاكرة الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR5X.

الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت من نوع LPDDR5X.

يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري في منفذ منفصل.

المعالج من شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 8200 Ultimate بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G610 MC6 بالإضافة لمعالج رسومي إضافي للحفاظ على استقرار الأداء في الألعاب الثقيلة مع وحدة تبريد كبيرة للحفاظ على الهاتف من الحرارة.

الكاميرا الأمامية دقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 مع فلاش أمامي مزدوج ليد فلاش.

تصوير الفيديوهات بجودة أل 2K بدقة 1440 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة أل FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة .

الكاميرا الخلفية الأولى بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة بفتحة عدسة F/1.8 تدعم المثبت البصري أل OIS بمستشعر من نوع Samsung HM6 وهي الكاميرا الأساسية.

الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالماكرو.

الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالعزل مع فلاش رباعي من نوع ليد فلاش.

تدعم تصوير الفيديوهات بجودة أل 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة.

دعم التصوير بجودة أل FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 و120 و240 إطار في الثانية الواحد.

الحماية والأمان يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي تحت الشاشة كما يدعم خاصية أل Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه.

الألوان الأزرق وباللون البرتقالي وباللون الفضي.