بسعر اقتصادي يناسب الجميع هاتف Oppo A79 5G ببطارية تسد معاك في الصحراء

عدن – كتب محمد سعد – تعتبر شركة أوبو من الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية حيث تواصل ابتكاراتها في تقديم أجهزة تجمع بين التصميم العصري والأداء القوي، في مقالنا هذا، سنركز على هاتف أوبو A79 5G الذي يأتي بمواصفات تقنية متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين في عصر الشبكات 5G.
|الشاشة
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- تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة من نوع IPS LCD بمساحة 6.72 إنش بجودة 1080×2400 بكسل.
- بمعدل كثافة بكسلات 392 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعمه إلى معدل تحديث 90Hz.
- طبقة حماية من نوع Panda glass مع سطوع يصل إلى 680 شمعة.
|الذاكرة
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- سعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4x .
- يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري ويتم تركيبه مكان الشريحة الثانية .
|المعالج
|Dimensity 6020 بتكنولوجيا 7 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2.
|الكاميرا الأمامية
|دقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0.
|الكاميرا الخلفية
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- الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية.
- عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير العميق مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .
- يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة أل FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة.
- يدعم التصوير بجودة أل 720 بكسل بمعدل التقاط 30 و120 إطار في الثانية الواحدة.
|الأمان والحماية
|يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج في زر الطاقة كما يدعم إمكانية فتح الهاتف عن طريق الوجه الـ Face Unlock.
|البطارية
|سعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.
|الألوان
|اللون الأسود وباللون البنفسجي.
|مميزات أخرى
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- يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 13 مع واجهة آوبو بإصدار أل ColorOS 13.1.
- عم الهاتف منفذ أل 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.
- يدعم الهاتف إلى المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب.
- الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac كما يدعم أل Dual-band.
- البلوتوث يأتي بإصدار 5.3 بالإضافة لدعمه إلى الـ A2DP, LE, aptX HD.
- يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي أل GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS
سعر هاتف Oppo A79
- السعر في مصر للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 10500 جنية.
- السعر في السعودية للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 900 ريال سعودي.
- السعر في الإمارات للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 800 درهم.