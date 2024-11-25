بسعر اقتصادي يناسب الجميع هاتف Oppo A79 5G ببطارية تسد معاك في الصحراء

عدن – كتب محمد سعد – تعتبر شركة أوبو من الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية حيث تواصل ابتكاراتها في تقديم أجهزة تجمع بين التصميم العصري والأداء القوي، في مقالنا هذا، سنركز على هاتف أوبو A79 5G الذي يأتي بمواصفات تقنية متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين في عصر الشبكات 5G.