نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 في المقال التالي

كتب محمد سعد – تستعد جماهير النادي الأهلي بفارغ الصبر لمتابعة المباراة المقبلة أمام نادي ستاد أبيدجان الإيفواري، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025. وتشكل هذه المباراة فرصة جديدة للنادي الأهلي لمواصلة تحقيق الانتصارات والاقتراب من تحقيق لقبه الحادي عشر في البطولة المرموقة.

كيفية حجز تذاكر مباراة الأهلي عبر موقع تذكرتي

لضمان حضور المباراة، يتاح للجماهير حجز التذاكر بسهولة عبر منصة “تذكرتي” الإلكترونية، توفر المنصة تجربة سلسة وآمنة للحصول على التذاكر من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة “تذكرتي”.

تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب أو إنشاء حساب جديد.

اختيار المباراة المطلوبة من قائمة الفعاليات المتاحة.

تحديد الدرجة المطلوبة وعدد التذاكر.

إتمام عملية الدفع الإلكتروني.

يمكنك أيضًا النقر على الرابط المخصص لحجز التذاكر مباشرة للحصول على تجربة أسرع.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي وستاد أبيدجان

أعلنت إدارة النادي الأهلي بالتعاون مع الجهات المنظمة عن أسعار التذاكر الخاصة بالمباراة، والتي جاءت لتناسب جميع فئات الجماهير:

الدرجة الثالثة: 100 جنيه.

الدرجة الثانية: 150 جنيه.

الدرجة الأولى: 300 جنيه.

مقصورة كبار الزوار: 750 جنيهًا.

تتميز هذه الأسعار بالتنوع، مما يسمح للجميع بالمشاركة في دعم الفريق.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام ستاد أبيدجان

يتوقع أن يدفع المدير الفني للنادي الأهلي بأفضل تشكيلة ممكنة لتحقيق نتيجة إيجابية. ومن المنتظر أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، رضا سليم.

يتميز هذا التشكيل بالقوة والتوازن بين الدفاع والهجوم، مما يعزز فرص الأهلي في تحقيق الفوز.

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان

تم تحديد موعد المباراة ليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ستقام المباراة على أرضية ملعب القاهرة الدولي، الذي يعد أحد أبرز الملاعب في القارة الإفريقية.

القنوات الناقلة للمباراة

ستكون المباراة متاحة حصريًا عبر قنوات “بي إن سبورتس”، الحاصلة على حقوق بث بطولة دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمكنك متابعة المباراة بجودة عالية من خلال القنوات المشفرة أو عبر الاشتراك في منصات البث الرقمية التابعة لها.