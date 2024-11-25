نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البسبوسة الشهية في 5 دقائق … طريقة عمل البسبوسة سهلة وبسيطة هتعجب حماتك أوى في المقال التالي

كتب محمد سعد – البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يحبها الجميع، ويحرصون على شرائها في كل الأوقات ، حيث يحبها الصغار والكبار، وتبحث السيدات دومًا عن الطريقة التي تجعل طريقة البسبوسة زي المحلات، ويمكن صناعة البسبوسة بأكثر من طريقة وطعم في المنزل مثل المحلات، ويحبها اطفالك بشكل كبير، حيث يمكنك إعدادها بمكونات منزلية متوفرة وفي خطوات سهلة.

مكونات عمل البسبوسة في المنزل

البسبوسة حلويات تمتاز بالطعم اللذيذ والشهي، ويفضلها كل أفراد العائلة ويطالبون بعملها دومًا، ويمكنك شرائها حيث تنتشر محلات الحلويات الشهيرة بعمل البسبوسة، كما يمكنك صناعتها بالمنزل مثل الجاهزة من مكونات بسيطة، ومن خلال خطوات سهلة، ومن مكونات البسبوسة في المنزل:

2 كوب من السميد الناعم.

كوب إلا ربع من السكر.

كوب من السمنة السائلة.

2 كوب من الزبادي.

كوب من جوز الهند.

نصف كوب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كيس من الفانيليا.

كوب ونصف سكر وماء وليمون للشربات.

طريقة صناعة البسبوسة في المنزل

نوضح الخطوات المطلوبة لإعداد صينية بسبوسة كالتالي: