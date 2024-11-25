من غير تعب أو مجهود .. فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة من الزفارة بطريقة متخطرش على بالك هترجع ناصعة البياض

عدن – كتب محمد سعد – الكرشة واحدة من أكثر نوعيات المأكولات الشعبية المفضلة للكثير من الناس ومن الممكن أن يتم تحضيرها في المنزل بدون تنظيف، وتنظيفها في المطبخ بمكونات ومواد تتفاعل بشكل سريع مع طبقة الاتساخ الموجودة وبقايا الرواسب التي تتراكم عليها ومن خلال التقرير نتعرف على أهم المكونات الفعالة في التنظيف وأبرز الطرق والوسائل السريعة والممتازة في تنظيف الكرشة دون عناء وفي أقل وقت ممكن تكون جاهزة على الطهي والاستخدام.

تنظيف الكرشة

الكرشة تحتاج إلى التنظيف الجيد من أجل إزالة أي قاذورات أو اتساخات وبقايا من الرواسب الموجودة على سطح الكرشة ولكي يتم تنظيفها لا بد من استخدام بعض المكونات والمواد التي تساعد على سرعة التخلص من تلك التراكمات والحصول على الكرشة نظيفة وناصعة البياض بعد تطهيرها بالمكونات المطبخية الملائمة، ومن خلال استعمال بعض المكونات الآتية يكون من السهل على ربة البيت تنظيف وطهي الكرشة وفق الطريقة التي تفضلها.

تنظف الكرشة بالكربوناتو والخل

الخلطة المنزلية الممتازة والفعالة في تنظيف الكرشة هي وصفة الخل والكربوناتو التي من الممكن أن يتم استخدامها للتخلص من أي تراكمات موجودة على سطح الكرشة حيث تعمل قوة الكربوناتو مع الخل على إحداث فوران يساعد في تآكل الطبقة الخارجية منه والقضاء على اللون الداكن، ويترك المزيج على الكرشة فترة مناسبة وباستعمال السكين يكون من السهل إزالة التراكمات الملوثة تماما وغسلها تحت الماء الجاري، ومن ثم تنقع في الماء والملح مع شرائح من الليمون.

تنظيف الكرشة بالأسبرين

يمكنك غلي كمية من الماء تكون مناسبة ومن ثم نضع فيها 2 قرص من الأسبرين ومن ثم يتم غلي المكونين معا ووضع الكرشة لحظات فقط في الماء الساخن.

استخدمي سكين وبعد تبريد الكرشة من الممكن كشط الطبقة الخارجية منها والتي تعلوها الرواسب والتراكمات ومن ثم يمكنك بعد ذلك فركها عدة مرات وتنظيفها بقشور الليمون والملح وفركها بهما أكثر من مرة.

تنقع بعد ذلك الكرشة في محلول مكون من الماء مع ملعقة من السكر وملعقة كبيرة من الدقيق مع عصير الليمون، وذلك للتخلص من أي روائح سيئة.