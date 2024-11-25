شكرا لاهتمامكم بخبر عن هترجعي مخداتك ومراتبك جديدة لانج .. خلطة تنظيف سريعة على الناشف بدون مياه وانسي البقع الصفراء والأوساخ على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تنظيف المخدات والمراتب من الاصفرار وبقع البول للاطفال من أكثر الأمور التي يصعب تطبيقها على ربه المنزل، حيث تخشي عدد كبير منهم تلف المرتبة بسبب المياة ولهذا تتجنب تنظيف المرتبة أو المخدات مما يتسبب في ظهور بقع صفراء عليها فضلا عن أنها تكون بيئة خصبة للبكتريا، ولهذا نقدم لكي اليوم وصفة تمكنك من تنظيف المراتب المخدات وإعادتها كالجديدة من دون مياة أو مجهود وبمكونات بسيطة من المنزل ولن تكلفك العديد من الاموال، كما أن نتائجها مضمونه وسوف تعطيكي رائحة مميزة.

تنظيف المخدات والمراتب على الناشف من دون ماء

يجب عليكي الاهتمام بتنظيف المراتب والمخدات بين الحين والآخر حتي تكون ناصعة البياض مثل الجديدة ولا تسمحي بتكوين البقع الصفراء عليها، ويفضل أن يتم وضع غطاء عازل المياة على المراتب خاصة إذا كان لديكي اطفال صغار حتي لا يتسرب البول إلى المرتبة وتكون رائحتها كريهة، ويمكنك تنظيف المخدات والمراتب على الناشف من خلال تجهيز المكونات التالية:

كوب كلور الوان أو ابيض إذا كان غطاء المرتبة ابيض ولا يوجد به ألوان.

كوب من الخل الابيض.

معلقة كبيرة من مسحوق الغسيل.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة تنظيف المراتب والمخدات والتخلص من البقع الصفراء