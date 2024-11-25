في أكثر من مدينة .. وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

عدن – كتب محمد سعد – عبر موقعها الإلكتروني، كشفت شركة الخزف السعودي، عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية والأمنية والفنية الشاغرة للسعوديين، للعمل ضمن فروع الشركة في المدن التالية “شقراء، وتبوك، وعسير، والرياض، والقنفذة، والهفوف، والطائف، وصبيا، والدمام، والخبر، وعنيزة، ومحايل عسير، ونجران”.

وأوضحت الشركة أن التقديم على تلك الوظائف متاح لحملة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وتكون الوظائف المطلوبة وفق المسميات التالية (تنفيذي مبيعات صالة عرض، وتنفيذي أول مبيعات صالة عرض، وتنفيذي أول المبيعات الخارجية، ومساعد مدير صالة عرض، ومنسق المخيم، ومنسق الأمن، ومشرف ورشة التصنيع)، وللتقديم على أحد تلك الوظائف قم بزيارة الرابط التالي هنا.