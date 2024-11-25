نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قدم من هنا .. وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة في الرياض والدمام في المقال التالي

كتب محمد سعد – عبر موقعها الإلكتروني، كشفت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، للعمل ضمن فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض والدمام.

وأوضحت المجموعة أن التقديم على تلك الوظائف متاح لحملة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، ويكون العمل تحت المسميات الوظيفية التالية (ممثل مبيعات، ومسؤول التحول المحلي، وأخصائي الأداء والجودة)، ويكون التقديم على تلك الوظائف إلكتروني، من خلال زيارة موقع المجموعة الإلكتروني للتوظيف، وذلك عبر الرابط التالي اضغط هنا.