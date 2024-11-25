نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل من الأرصاد .. تنبيه من رياح شديدة على منطقة تبوك في المقال التالي

كتب محمد سعد – وجه المركز الوطني للأرصاد في منطقة تبوك اليوم، تحذيرات عاجلة من نشاط رياح شديدة على الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما، تتضمن تأثيراتها المصاحبة تدني في مدى الرؤية الأفقية، وزيادة في ارتفاع الأمواج، ونشاط رياح تصل سرعتها إلى 40 إلى 49 كم/ ساعة.

وأوضح المركز في تقريره بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، أنه من المتوقع استمرار تساقط الأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تتسبب في جريان السيول وتكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية.