كيفية الاستفادة من برامج دعم توظيف العمالة المنزلية في منصة مساند

عدن – كتب محمد سعد – قامت الحكومة السعودية بتوفير منصة مساند الإلكترونية عبر وزارة العمل بالمملكة لتسهيل إجراءات الكثير من الخدمات التي تقدمها مثل استقدام العمالة المنزلية من الدول المختلفة، فقد وفرت الوزارة تلك العملية لتوفير الحماية لطرفي العمل، سواء صاحب العمل المقدم على طلب الاستقدام للعمالة المنزلية، أو العاملة المنزلية التي يتم استقدامها، حيث حرصت المملكة على توفير كافة الحقوق الخاصة بطرفي عقد العمل، وخلال هذا المقال نوضح لكم كافة التفاصيل حول استقدام العمالة المنزلية، سواء الشروط المطلوبة، أو طريقة الاستعلام وغيرها من التفاصيل الهامة.

شروط استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة العربية السعودية

هناك العديد من الشروط التي أوضحتها وزارة العمل السعودية عبر منصة مساند الإلكترونية، والتي يجب توافرها في المتقدم بطلب الحصول على العمالة المنزلية عبر بوابة مساند الإلكترونية، تتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون السجل الجنائي للمتقدم نظيفًا تمامًا وخاليًا من أي جنايات، حيث يتم فحص السجل للتحقق من عدم وجود أي جناية، وذلك لضمان سلامة العاملة وأمانها.

يجب أن يكون هناك دخل ثابت للمتقدم يناسب جميع التكاليف الخاصة بالعمالة المنزلية التي يتم استقدامها، مع تقديم جميع المستندات التي تثبت وجود هذا الدخل.

يجب أن يكون لدى المستقدم ما يدعو لوجود عاملة منزلية، مثل وصول أفراد الأسرة إلى العدد الكافي الذي يحتاج إلى عاملة منزلية.

يشترط امتلاك المتقدم لبطاقة التأشيرة التي تحتاج إليها العاملة المنزلية لإقامتها في المملكة أو للعمل داخل السعودية.

يجب توقيع عقد عمل واحد يشمل جميع حقوق وواجبات طرفي العقد، بهدف حماية حقوق كل من العاملة والمستقدم وتوضيح التزامات كلاهما بوضوح.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 24 عامًا، سواء كان رجلًا أو امرأة.

يجب ألا يكون هناك قرار صادر بحق المتقدم لإيقافه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يجب أن تكون الهوية الوطنية للمتقدم سارية المفعول.

تقديم الأوراق المثبتة من مركز الإقامة المميزة بخصوص الإقامة المميزة المحددة أو غير المحددة.

يُسمح لذوي الإعاقة من المقتدرين ماديًا بالحصول على تأشيرة استقدام العمالة المنزلية بشرط امتلاك التأييد من التأهيل الشامل.

خطوات التقديم لاستقدام العمالة المنزلية في مساند

يُعتبر التسجيل في منصة مساند الإلكترونية أحد أهم الخطوات لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة، تُسهّل منصة مساند الإلكترونية كافة إجراءات استقدام العمالة المنزلية، كما تمنح مستخدميها الدعم الفعّال عند الالتزام بالشروط اللازمة، مما يساهم في تحقيق الاستقرار والجودة للحياة الأسرية، وتكون خطوات استقدام العمالة المنزلية عبر منصة مساند الإلكترونية كالتالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مساند الإلكترونية.

الضغط على زر تسجيل الدخول للمستخدمين الجدد.

إدخال جميع المعلومات والبيانات الشخصية الهامة مثل رقم الهاتف، ورقم الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين، ورقم الإقامة للمقيمين بالمملكة.

كتابة رقم التحقق المرسل في رسالة على رقم الهاتف المدخل.

إدخال المعلومات الشخصية الإضافية المطلوبة مثل العنوان بالتفصيل، بيانات الدخل، والحالة الاجتماعية.

بعد إتمام إدخال البيانات، يتم إرسال الطلب.

يمكن متابعة حالة الطلب عبر موقع مساند أو من خلال الرسائل المرسلة عبر البريد الإلكتروني.

حالات رفض العامل المنزلي العمل وعودته خلال فترة التجربة

حرصًا على تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل المنزلي وضمان حقوق الطرفين، وضعت منصة مساند الإلكترونية إجراءات محددة للتعامل مع حالات رفض العمل خلال فترة التجربة:

تتفاعل منصة مساند الإلكترونية مع جميع المستفيدين من خدمات العمالة المنزلية في المملكة، لضمان حقوق كل من العامل المنزلي وصاحب العمل.

مدة تجربة العامل أو العاملة المنزلية تصل إلى 90 يومًا كحد أقصى.

إذا قام العامل برفض العمل أو رفضه صاحب العمل خلال فترة التجربة: يكون مكتب استقدام العمالة المنزلية هو المسؤول الأول والوحيد عن العامل خلال الفترة المتبقية من التجربة داخل حدود المملكة. تتولى الشركة المسؤولة عن استقدام العامل إعادة ترحيله إلى بلده في حال عدم استقراره في العمل. يتم استرجاع رسوم الاستقدام لصاحب العمل مخصومًا منها الفترة التي قضاها العامل في العمل.

قرار تحويل رواتب العمالة المنزلية إلى المحفظة الإلكترونية قد نُفذ فعليًا ابتداءً من أول يوليو الماضي.

تستمر وزارة العمل بالمملكة في تنفيذ القرارات الهامة للمستفيدين في الفترة المقبلة.

تقديم الشكاوي عبر مساند الإلكترونية

تتيح منصة مساند الإلكترونية للمواطنين السعوديين والمقيمين تقديم الشكاوى على مكاتب استقدام العمالة المنزلية بسهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: