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عدن – محمد سعد – نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل البرامج المتخصصة في تمويل السيارات تبعاً للشريعة الإسلامية في المملكة العربية في المقال التالي

كتب محمد سعد – يعتبر اختيار التمويل باتباع الطريقة الإسلامية من الخيارات المثالية، حيث إنه يوفر لكافة المستهلكين خدمة التمويل بدلاً من الدفع بأسلوب نقدي، وذلك لأسباب كثيرة، سواء كان الشخص يفضل أن يدخر مبلغاً من المال لحالات الطوارئ، أو يرغب في الحصول على سيارة له وأولاده، أو لا يمتلك السعر الكامل المخصص لتكلفة شراء السيارة، فإنه بكل تأكيد سوف يبدأ بالبحث عن جميع الشركات التي توفر إمكانية الحصول على السيارة المرغوب فيها مقابل دفع قسط شهري، وتُعتبر خدمات تمويل السيارات التي تتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية من أبرز وأهم الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك.

مرابحة مرنة لتمويل السيارات

شركة مرابحة مرنة الخاصة بتمويل السيارات تُعتبر من أولى الشركات التي أُنشئت في المملكة العربية السعودية، وتعمل طبقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية في كافة معاملاتها، حيث إنها تقدم برنامج سيارتي من خلال نظام المرابحة، وأهم ما يميز تلك الشركة أنها توفر برامج متعددة للتمويل تتميز بالسهولة والمرونة، بالإضافة إلى توفير الكثير من الإمكانيات والخدمات للعميل، ومنها اختيار السيارة المفضلة له من قائمة السيارات الموجودة عند الوكلاء المعتمدين، وبعد ذلك تقوم بشراء تلك السيارة نفسها وإعادة بيعها للعميل بنظام التقسيط الذي يظل لفترة قدرها 5 سنوات.

يقع عنوان مكتب الشركة الرئيسي في المملكة العربية السعودية في مدينة تبوك، وبالتحديد في منطقة الفيصلية الشمالية على طريق الملك سعود، ورقم الهاتف المخصص لخدمة العملاء الخاص بشركة مرابحة مرنة هو: 8001111810

عبد اللطيف جميل

للوصول إلى المقر الرئيسي لشركة عبد اللطيف جميل للتمويل الإسلامي للسيارات في السعودية، يجب اتباع العنوان التالي:

يقع مقر الشركة في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض، وبالتحديد في منطقة النسيم على طريق خريص، وللتواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالشركة، يجب الاتصال على الرقم التالي: 8002442211

شركة أصول الحديثة الخاصة بتمويل السيارات

واحدة من أكثر الشركات سرعة في الأداء بالنسبة لتمويل السيارات تبعاً للشريعة الإسلامية هي شركة أصول الحديثة، كما أنها تحظى بشهرة واسعة في هذا المجال؛ وذلك لأنها تمتاز بشيئين مهمين لكسب ثقة المواطنين في المملكة العربية السعودية، وهما السرعة في تنفيذ التعاقدات والتمويلات، والمرونة في التعامل مع العملاء وتقديم العروض المناسبة لهم، وتوفر الشركة برنامجاً مميزاً يُطلق عليه تمويل بلس، الذي يقدم تغطية تأمينية مجانية لمالك السيارة ويضمن استبدال السيارة في أي حالات طارئة قد تحدث في أول ألف كيلومتر يتم قطعها بالسيارة.

يقع مقر الشركة الرئيسي في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في حي السلامة على الطريق النازل للمدينة المنورة بجانب توكيلات الجزيرة.

يمكن الاستفسار عن طريق الهاتف المحمول من خلال الرقم المخصص لخدمة العملاء: 920027275

شركة اليسر للتمويل والإجارة

يقع المكتب الرئيسي لشركة اليسر للتجارة والتمويل، التي تقدم الكثير من الخدمات المتنوعة للعملاء، في العنوان التالي:

المملكة العربية السعودية في مدينة سكاكا، وبالتحديد في منطقة الشلهوب على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، ورقم خدمة العملاء المخصص للاستفسارات هو: 8001160711

شركة التيسير لتمويل السيارات

تُعتبر شركة التيسير واحدة من أشهر الشركات المتخصصة في تمويل السيارات في المملكة العربية السعودية بطريقة تتطابق تماماً مع الشريعة الإسلامية، وتُعد من الشركات الرائدة التي توفر للعميل فترات زمنية طويلة لبرامج التقسيط، وتتميز بالسهولة في الأداء، حيث تقدم جميع برامجها عبر موقعها الإلكتروني الذي يتميز بسهولة الاستعمال ويتوافق مع الكثير من العملاء، كما أن الشركة تضم عدداً كبيراً من المكاتب والفروع، مما يمكّنها من تغطية معظم المحافظات.

يقع المقر الرئيسي للشركة في العنوان التالي: المملكة العربية السعودية في مدينة الظهران، وبالتحديد في برج الكفاح، الدور رقم 9.

الرقم المخصص للرد على تساؤلات العملاء هو: 8001160011

شركة راية لتمويل السيارات

تُعد شركة راية واحدة من أفضل الشركات الإسلامية لتمويل السيارات في المملكة العربية السعودية؛ لأنها توفر موقعاً إلكترونياً يقدم الخدمة للعملاء، مع إمكانية حساب تكلفة تمويل السيارات والفترة الزمنية المستغرقة وعدد الأقساط، إذ توفر الشركة حاسبة خاصة برسوم التمويل تُعتبر من الأسهل على الإطلاق.

يقع المكتب الرئيسي لشركة راية في العنوان التالي: المملكة العربية السعودية في مدينة الدمام، وبالتحديد في منطقة الفيصلية على طريق الملك فهد.

يمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلال الرقم التالي: 800304334

صالة الراجحي للتمويل

يقع موقع المكتب الرئيسي لشركة الراجحي المتخصصة في تمويل السيارات في العنوان التالي:

المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض، وبالتحديد في منطقة النسيم الغربي في شارع حسان بن ثابت.

رقم التواصل مع مكتب الاستفسارات الخاص بخدمة العملاء هو: 8001244455

شركة الأمثل للتمويل

تقوم شركة الأمثل للتمويل بتقديم العديد من برامج التقسيط المتنوعة التي تتناسب مع كافة العملاء، يقع المقر الرئيسي للشركة في العنوان التالي: مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في منطقة الرائد، شارع خالد القرقني.

يمكن التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار من خلال الرقم: 8003015555