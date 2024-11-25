وظائف شاغرة لدى هيئة التأمين في الرياض .. قدم من هنا

عدن – كتب محمد سعد – عبر موقعها الإلكتروني، كشفت هيئة التأمين عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في الرياض.

وأوضحت الهيئة أن التقديم على تلك الوظائف متاح حملة البكالوريوس في تخصصات العلاقات العامة وإدارة الأعمال والإعلام، وأن الوظائف المطلوبة تأتي تحت المسميات الوظيفية (أخصائي محتوى، وأخصائي علاقات عامة)، ويكون التقديم على تلك الوظائف وفقًا لتصريحات هيئة التأمين متاح الآن، ومستمر حتى يوم 24 يناير 2024م المقبل، عبر موقع الهيئة الإلكتروني للتوظيف، من خلال الرابط التالي هنا.