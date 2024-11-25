نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق تسجيل الحج 2025 الأردن للراغبين في أداء مناسك الحج للموسم المقبل في المقال التالي

كتب محمد سعد – ارتفعت معدلات البحث بشكل كبير حول تسجيل الحج 2025 الأردن، ونرصد في هذا السياق العديد من التساؤلات المطروحة عبر مجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل كاملة حول التسجيل في الحج للموسم الجديد 2025 – 1446، ويأتي ذلك الاهتمام المتزايد بالتزامن مع إعلان وزارة الأوقاف الأردنية عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء الحج خلال الموسم المقبل من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال السطور التالية لموضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق.

أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية عن انطلاق تسجيل الحج 2025 الأردن، حيث تم فتح باب التسجيل الأولي للراغبين في أداء مناسك الحج خلال الموسم المقبل 2025 – 1446 من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية، ويكون التسجيل في الفترة من 26 نوفمبر 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى 26 ديسمبر 2024 في تمام الساعة التاسعة مساءًا، ويكون التسجيل من خلال بوابة دائرة الحج والعمرة الإلكترونية عبر اتباع الخطوات الموضحة كالآتي:

زيارة بوابة دائرة الحج والعمرة الإلكترونية على الانترنت.

الاطلاع على إرشادات التسجيل الأولي للحج للموسم الجديد.

الضغط على زر الموافقة على الارشادات للانتقال إلى صفحة التسجيل.

ادخال الرقم الوطني للأردنيين، أو ادخال رقم الوثيقة لأبناء غزة.

ادخال تاريخ الميلاد.

ادخال رمز التحقق المرئي، ثم الضغط على زر متابعة.

يتم بعد ذلك ادخال البيانات الشخصية المطلوبة.

في الخطوة التالية يتم اداء القسم بعدم الحج سابقًا.

ادخال رقم الهاتف الخلوي في الخطوة التالية لارسال رسالة التحقق.

بعد ذلك يتم تفعيل قسيمة رسوم تسجيل الحج من خلال الموضحة بالتسجيل.

يتم استكمال نموذج التسجيل وارفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

الضغط على زر تقديم طلب.

الانتظار لحين مراجعة الطلب والتأكد من استيفاء الشروط.

شروط التقديم لأداء الحج

حددت وزارة الأوقاف الأردنية شروط تسجيل الحج 2025، حيث يراعي المتقدمين اتباع هذه الشروط والضوابط لقبول تسجيلهم لأداء مناسك الحج لموسم 2025 – 1446، حيث تتضمن هذه الشروط الآتي: