من 10 آلاف ريال تمويل بإيداع فوري بدون كفيل ولا تحويل الراتب بأسهل إجراءات بدون تعقيد

عدن – كتب محمد سعد – إذا كنت تبحث عن تمويل شخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب على بنك معين، من خلال جهة تقوم بتوفير القرض بدون تعقيد في الأوراق وتسهيل الإجراءات وفي نفس الوقت تكون جهة معتمدة من البنك المركزي السعودي، وذلك لكي تضمن أن القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون للجهة مميزات تدعم طلب المنتج مثل توفير فترات سداد مرنة، تطبيق هامش ربح مناسب ثابت طوال فترة السداد.

مميزات التمويل بدون كفيل

الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، يفضلون الحصول على قرض بدون كفيل ولا تحويل الراتب، مما يسهل عليهم جزء كبير من الإجراءات، ولهذا قدمت شركة التيسير أقوى البرامج في مجال التمويل الشخصي ليصرف المبلغ خلال 24 ساعة بمزايا عديدة تتمثل في التالي:

مبلغ مالي يبدأ من 10 آلاف ريال ويصل إلى 200 ألف ريال سعودي.

فترات سداد مرنة حتى 5 سنوات.

إيداع فوري سريع خلال 24 ساعة.

هامش ربح تنافسي وثبات طوال فترة سداد الدفعات.

متاح المنتج للسعوديين والمقيمين.

طرق للسداد سهلة وسريعة وآمنة.

بدون كفيل ولا تحويل الراتب على بنك معين.

يتم الإعفاء من سداد المديوينة في حالة الوفاة الطبيعية لا سمح الله أو في حالة العجز الكلي بحسب التحقق من الشروط والأحكام التابعة للبنك المركزي السعودي.

شروط تمويل شركة التيسير

يشترط أن لا يقل الراتب الشهري عن 3800 ريال للسعوديين، وعن 6000 ريال للمقيمين.

القرض متاح للمتقاعدين بشرط أن لا يقل المعاش عن 7000 ريال سعودي.

ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن 3 أشهر لموظفي القطاع الحكومي و6 أشهر للقطاع الخاص، وسنة للمقيمين.

صورة بطاقة الأحوال / الإقامة سارية المفعول.

يحتسب القسط الشهري ضمن الحد المسموح به الالتزامات الشهرية.

سجل ائتماني جيد غير متعثر.

المستندات المطلوبة للتقديم على التمويل

بطاقة هوية وطنية / الإقامة سارية المفعول.

خطاب تعريف بالراتب (مصدق عليه من الغرفة التجارية للقطاع الخاص).

شهادة التأمينات الاجتماعية بالنسبة للقطاع الخاص.

كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر.

العنوان الوطني.

كيفية طلب القرض من شركة التيسير

من خلال الموقع الإلكتروني لشركة التيسير عبر www.tayseerme.com ، ثم اختيار خانة (حلول تمويل الأفراد) ومنها التمويل الشخصي، ثم اختيار أيقونة (قدم طلب التمويل النقدي)، سوف تفتح لك نافذة بها نموذج إقرأ الشروط والأحكام جيداً ثم أكمل تعبئة البيانات المطلوبة، وكذلك رفع المستندات أيضاً واستكمال المعلومات حتى إرسال الطلب.