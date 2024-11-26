نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشتري بسرعة هيتحمل معاك وقت طويل .. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A05s بسعر رخيص ومميزات تفوق الإبداع والتألق في المقال التالي

كتب محمد سعد – يعد هاتف Samsung Galaxy A05s هو واحد من أحدث إصدارات سامسونج التي تعد أحد أهم الشركات الرائدة في عالم صناعة الهواتف والمنتجات التكنولوجية، حيث يقع ضمن هواتف الفئة الإقتصادية ويمكن للباحثين عن هاتف رائع بمواصفات جيدة وسعر مميز اختيار هذا الهاتف، وذلك لأن شاشته تتميز بأنها كبيرة تصل مساحتها إلى 6.7 بوصة ونوعها PLS LCD بينما تبلغ دقتها FHD+ ومعدل التحديث 90 هرتز والمعالج الخاص بالهاتف نوعه Snapdragon 680، لمعرفة باقي مواصفات الهاتف وأهم مميزاته وعيوبه تابع معي السطور القادمة من المقال.

هاتف Samsung Galaxy A05s يوجد به الكثير من المواصفات التي تجعله هاتف جيد ويصلح للأشخاص الباحثين عن هاتف جديد، وأهم مواصفات الهاتف ما يأتي:

يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim نوع الشرائح 2G,3G,4G الشبكات المدعومة 168×77.8×8.8 ملم. الأبعاد 194 جرام الوزن مصنوع من البلاستيك الخامات PLS LCD نوع الشاشة 393 بكسل معدل البكسلات 90 هيرتز معدل التحديث 500 شمعة السطوع 5000 مللي أمبير سعة البطارية 6.7 إنش حجم الشاشة 1080×2400 بكسل دقة الشاشة Snapdragon 680 4G بتكنولوجيا 6 نانومع معالج رسومي من نوع Adreno 610 معالج الهاتف Type C يدعم خاصية OTG نوع المنفذ اندرويد 13 نظام التشغيل

مميزات Samsung Galaxy A05s

تتعدد المزايا الموجودة في هاتف سامسونج Samsung Galaxy A05s الجديد وأهم هذه المزايا ما يأتي:

يدعم استخدام شريحتي اتصال.

سعة البطارية كبيرة وتدعم الشحن السريع.

تعدد مواصفات الأمان مثل خاصية التعرف على الوجه وبصمة الاصبع.

يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، حيث يتم شحن البطارية بالكامل في ساعة وثلث فقط.

مزود بميكروفون إضافي لعزل الضوضاء خلال المكالمات.

الشاشة كبيرة ودقتها FHD+ على شكل نوتش وخاصة بتصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل.

يقدم المعالج أداء جيد ومقبول خلال الاستخدام اليومي، إلا أنه ليس الأفضل في الألعاب.

مزود بمنفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

تم إصدار الهاتف بعدة ألوان مثل الأسود والفضي والأخضر والبنفسجي.

تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 13 ميجا بكسل، بينما دقة الكاميرا الثانية دقتها 2 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة دقتها 2 ميجا بيكسل.

الهاتف يصدر بأكثر من إصدار للذاكرة الصلبة والعشوائية، إلاصدار الأول سعة الذاكرة الصلبة 64 جيجا بايت، بينما الذاكرة العشوائية

عيوب موبايل Samsung Galaxy A05s برغم كل تلك المزايا إلا أن إصدار هاتف Samsung Galaxy A05s مثل أي إصدار لا يخلو من العيوب، كما يلي: حافة الهاتف السفلية للشاشة كبيرة. الهاتف يفتقد بعض المستشعرات الأساسية في أي هاتف مثل البوصلة والجيروسكوب. عدم وجود رأس الشاحن وسماعات الأذن في علبة الهاتف. صوت الهاتف متواضع. شبكات الاتصال ضعيفة نسبياً. كاميرات الهاتف أداءها ضعيف نسبياً. 4 جيجا رام.

بينما مساحة الذاكرة الصلبة في الإصدار الثاني 128 جيجا بايت، الذاكرة العشوائية 4 جيجا رام.

بينما الذاكرة العشوائية تبلغ 6 جيجا رام.

يوجد مكان مخصص لوضع كارت ميموري.

سعر هاتف Samsung Galaxy A05s

بعد معرفة مميزات وعيوب هاتف سامسونج الجديد الآن نتطرق للحديث عن سعر الهاتف والذي جاء كالآتي:

بلغ سعر الهاتف في مصر للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام 5800 جنيه، أما للنسخة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام 6400 جنيه.

سعر الجوال في السعودية بلغ 400 ريال للنسخة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.

بلغ سعر الهاتف في الإمارات لللنسخة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام 400 درهم، أما النسخة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام سعرها 500 درهم.

في نهاية المقال نكون وضحنا لكم أهم الأجزاء التي يبحث عنها جميع الأشخاص الراغبين في الحصول على هاتف مثالي ومن ضمن هذه الأشياء هي قدرة هاتف Samsung Galaxy A05s على الشحن السريع وبطارية ذات سعة كبيرة تمكنك من تحميل الفيديوهات والصور، بالإضافة إلى أن الكاميرا تعمل بدقة عالية وجودة واضحة هذا وبجانب أن سعر الهاتف في مختلف الدول يندرج ضمن الفئة الاقتصادية.