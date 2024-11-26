الهاتف الأسطوري الذي هز عرش أقوى شركات المحمول منافس الأيفون وسامسونج s24 .. بطل أوبو الرائد 2024 مميزات وعيوب و مواصفات Oppo Find X8 Pro وأسعاره
شكرا لاهتمامكم بخبر عن الهاتف الأسطوري الذي هز عرش أقوى شركات المحمول منافس الأيفون وسامسونج s24 .. بطل أوبو الرائد 2024 مميزات وعيوب و مواصفات Oppo Find X8 Pro وأسعاره على موقع سعودي 24.
عدن – محمد سعد – يعد هاتف Oppo Find X8 Pro من أحدث وأقوى الهواتف الرائدة التي أعلنت عنها شركة أوبو بنهاية 2024، حيث يتميز بتصميم شيك مع خامات تصنيع ممتازة من الزجاج واستخدام معالج قوى رائد من ميديا تيك ليقدم أفضل أداء مع مميزات الذكاء الاصطناعي، كما يدعم زر للتحكم بالكاميرات مثل هواتف الأيفون ويأتي مقاوم للغبار والماء مع استخدام شاشة مميزة بسطوع، ومن خلال السطور القادمة نتعرف على أهم مواصفات Oppo Find X8 Pro ومميزاته وعيوبه وأسعاره على النحو التالي.
- أبعاد الموبايل يأتي الطول 162.3 ملم والعرض 76.7 ملم والسمك 8.2 ملم.
- وزن جهاز Oppo Find X8 Pro يأتي 215 جرام.
- خانات التصنيع من الخارج يأتي بظهر من الزجاج و فريم من المعدن.
- الألوان يأتي الهاتف باللون الأبيض والأزرق والأسود.
أهم مواصفات Oppo Find X8 Pro الجديد
يأتي الهاتف بمواصفات حديثة وعالمية بمميزات الذكاء الاصطناعي مع إمكانيات تنافس الهواتف الرائدة وتتلخص في الآتي:
|المواصفات
|التفاصيل
|السوفت وير
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|المعالج
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|شبكات الاتصال
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|ذاكرة التخزين والرام
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|الشاشة
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|الكاميرات الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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|وسائل أمان الهاتف
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|المستشعرات
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|وسائل الاتصال
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|الوسائط والصوت
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|البطارية
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مميزات هاتف Oppo Find X8 Pro
- يأتي مقاوم للغبار والماء بتصنيف معتمد IP68/IP69 لمدة نصف ساعة أسفل الماء حتى 1.5 متر.
- كاميرات فوق الممتازة والعدسات بمستشعر سوني مع دعم المثبت البصري، مع دعم عدسة للزوم الحقيقي 6X وديجتال حتى 120X، كما يدعم التصوير للفيديوهات بجودة 4K وبدقة 1080 بكسل.
- شاشة قوية رائدة بشكل كيرف وبسطوع عالي جداً في ضوء الشمس بتردد عالي 120Hz لتقدم أفضل استجابة سريع مميز مع الألعاب.
- سماعات ستريو ممتعة، كما يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضجيج أثنا الاستخدام في جميع المهام.
- يستخدم معالج قوي بتكنولوجيا الـ 3 نانو يتفوق على أقوى الهواتف الرائدة مثل أيفون وسامسونج.
- يدعم مزيا كثيرة من الذكاء الاصطناعي.
عيوب موبايل Oppo Find X8 Pro
- لا يدعم تركيب كارت ميموري ولاكن لا تحتاج له فمساحة الهاتف تكفي.
- لا يدعم منفذ سماعات الهاند فري.
- كاميرات الهاتف ممتازة ولاكن بشكل بارز.
- كان من الأفضل دعم التصوير بجودة الـ 8k مثل المنافسين.
أسعار جوال Oppo Find X8 Pro
يتوفر هاتف Oppo Find X8 Pro في الخارج ذاكرة الـ 512 مع 16 جيجا رام بسعر حوالي 1200 دولار.