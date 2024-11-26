شكرا لاهتمامكم بخبر عن الهاتف الأسطوري الذي هز عرش أقوى شركات المحمول منافس الأيفون وسامسونج s24 .. بطل أوبو الرائد 2024 مميزات وعيوب و مواصفات Oppo Find X8 Pro وأسعاره على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يعد هاتف Oppo Find X8 Pro من أحدث وأقوى الهواتف الرائدة التي أعلنت عنها شركة أوبو بنهاية 2024، حيث يتميز بتصميم شيك مع خامات تصنيع ممتازة من الزجاج واستخدام معالج قوى رائد من ميديا تيك ليقدم أفضل أداء مع مميزات الذكاء الاصطناعي، كما يدعم زر للتحكم بالكاميرات مثل هواتف الأيفون ويأتي مقاوم للغبار والماء مع استخدام شاشة مميزة بسطوع، ومن خلال السطور القادمة نتعرف على أهم مواصفات Oppo Find X8 Pro ومميزاته وعيوبه وأسعاره على النحو التالي.

أبعاد الموبايل يأتي الطول 162.3 ملم والعرض 76.7 ملم والسمك 8.2 ملم.

وزن جهاز Oppo Find X8 Pro يأتي 215 جرام.

خانات التصنيع من الخارج يأتي بظهر من الزجاج و فريم من المعدن.

الألوان يأتي الهاتف باللون الأبيض والأزرق والأسود.

أهم مواصفات Oppo Find X8 Pro الجديد

يأتي الهاتف بمواصفات حديثة وعالمية بمميزات الذكاء الاصطناعي مع إمكانيات تنافس الهواتف الرائدة وتتلخص في الآتي:

المواصفات التفاصيل السوفت وير يعمل بنظام تشغيل أندرويد 15

واجهة المستخدم الـ

ColorOS 15 المعالج يأتي معالج هاتف Oppo Find X8 Pro من نوع Dimensity 9400 ثماني النواة

التكنولوجيا بدقة تصنيع الـ 3 نانو ميتر

يأتي من تصنيع شركة ميديا تيك

أما المعالج الرسومي من نوع Immortalis-G925 شبكات الاتصال دعم الـ 2G والـ 3G والـ 4G والـ 5G

عدد الشرائح 2 من نوع نانو سيم ذاكرة التخزين والرام يأتي Oppo Find X8 Pro بأكثر من إصدار حيث يكون:

الإصدار الأول 256 مع 12 جيجا رام

الثاني 512 مع 12 جيجا رام

الثالث 512 مع 16 جيجا رام

أما الإصدار الرابع 1 تيرا مع 16 جيجا رام الشاشة تأتي من نوع LTPO AMOLED

المساحة بحجم 6.78 بوصة وتأتي منحنية من الأطراف

الجودة 1.5K بدقة 1264×2780 بكسل

معدل التحديث الأعلى 120 هرتز كما في هاتف Realme 10 Pro Plus

درجة السطوع 4500 شمعة لكل متر مربع الكاميرات الخلفية يأتي هاتف أوبو فيند أكس 8 برو بأربع كاميرات خلفية:

الأولى والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل تدعم المثبت البصري وبمستشعر سوني LYT-808

الثانية بدقة 50 ميجا بكسل وتدعم الزوم القريب حتى 3X

والثالثة بدقة 50 ميجا بكسل وخاصة بالزوم حقيقي 6X

أما الكاميرا الرابعة بدقة 50 ميجا بكسل وخاصة بالتصوير الواسع

مزود بفلاش خلفي نوع LED فلاش الكاميرا الأمامية تأتي عدسة السيلفي بدقة 32 ميجا بكسل وسائل أمان الهاتف يدعم خاصية الـ Face Unlock للتعرف على الوجه وحماية الهاتف مثل البطل هاتف Oppo Reno 12F 4G

يدعم مستشعر البصمة ومدمع بالشاشة المستشعرات يدعم مستشعر البوصلة

الجيروسكوب

التقارب والتسارع

مستشعر الألوان وسائل الاتصال يدعم الواي فاي

البلوتوث إصدار 5.4

الـ GPS لتحديد الموقع الوسائط والصوت سماعات خارجية ستريو

ميكروفون لعزل الضوضاء

لا يدعم الراديو البطارية تأتي بطارية Oppo Find X8 Pro بسعة 5910 مللي أمبير

دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط

يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط كما في Realme GT5 Pro

مميزات هاتف Oppo Find X8 Pro

يأتي مقاوم للغبار والماء بتصنيف معتمد IP68/IP69 لمدة نصف ساعة أسفل الماء حتى 1.5 متر.

كاميرات فوق الممتازة والعدسات بمستشعر سوني مع دعم المثبت البصري، مع دعم عدسة للزوم الحقيقي 6X وديجتال حتى 120X، كما يدعم التصوير للفيديوهات بجودة 4K وبدقة 1080 بكسل.

شاشة قوية رائدة بشكل كيرف وبسطوع عالي جداً في ضوء الشمس بتردد عالي 120Hz لتقدم أفضل استجابة سريع مميز مع الألعاب.

سماعات ستريو ممتعة، كما يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضجيج أثنا الاستخدام في جميع المهام.

يستخدم معالج قوي بتكنولوجيا الـ 3 نانو يتفوق على أقوى الهواتف الرائدة مثل أيفون وسامسونج.

يدعم مزيا كثيرة من الذكاء الاصطناعي.

عيوب موبايل Oppo Find X8 Pro

لا يدعم تركيب كارت ميموري ولاكن لا تحتاج له فمساحة الهاتف تكفي.

لا يدعم منفذ سماعات الهاند فري.

كاميرات الهاتف ممتازة ولاكن بشكل بارز.

كان من الأفضل دعم التصوير بجودة الـ 8k مثل المنافسين.

أسعار جوال Oppo Find X8 Pro

يتوفر هاتف Oppo Find X8 Pro في الخارج ذاكرة الـ 512 مع 16 جيجا رام بسعر حوالي 1200 دولار.