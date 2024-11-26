اكتشف أسرار حياة المضيفات في الخطوط الجوية السعودية

عدن – كتب محمد سعد – تُعتبر مهنة المضيفة الجوية واحدة من أكثر الوظائف جاذبية، حيث تمزج بين متعة السفر والتفاعل مع ثقافات متنوعة، بالإضافة إلى تقديم خدمات راقية للمسافرين وفي الخطوط الجوية السعودية، تستفيد المضيفات من مجموعة من الامتيازات التي تجعل هذه المهنة خيارًا مفضلًا للعديد من الشابات الطموحات.

المميزات التي تحصل عليها المضيفات في الخطوط الجوية السعودية

تقدم الخطوط الجوية السعودية رواتب تنافسية للمضيفات، تتراوح بين 7,000 و12,000 ريال سعودي شهريًا، حسب الخبرة والكفاءة إضافةً إلى ذلك، يحصلن على مكافآت وحوافز مرتبطة بالأداء، وبدلات خاصة للعمل في العطل الرسمية أو الرحلات الليلية. تتمتع المضيفات بتغطية تأمينية صحية متكاملة وتشمل الكشف والعلاج في أفضل المستشفيات والمراكز الطبية داخل وخارج المملكة، مما يضمن لهن رعاية صحية متميزة. يحصلن على تذاكر سفر مخفضة لأنفسهن ولأفراد أسرهن، مما يتيح لهن الاستفادة من رحلات الخطوط السعودية وشركات الطيران الأخرى ضمن تحالف “سكاي تيم”. توفر الخطوط السعودية برامج تدريبية مستمرة تهدف إلى تعزيز مهارات المضيفات وتطوير قدراتهن المهنية والشخصية، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة. تتمتع المضيفات ببيئة عمل احترافية وداعمة، حيث يتم تشجيع التعاون وروح الفريق الواحد، مما يساهم في تعزيز الإنتاجية والرضا الوظيفي. يحصلن على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، إضافةً إلى إجازات مرضية وإجازات خاصة، مما يتيح لهن التوازن بين العمل والحياة الشخصية. تتيح هذه المهنة فرصة السفر إلى وجهات متعددة، مما يمنح المضيفات تجربة فريدة للتعرف على ثقافات وحضارات مختلفة. يتم تزويد المضيفات بزي رسمي يعكس هوية الخطوط السعودية، مما يسهم في تعزيز مظهرهن المهني.

متوسط الرواتب وساعات العمل

يتراوح متوسط الراتب الشهري للمضيفة الجوية في الخطوط السعودية بين 7,000 و12,000 ريال سعودي، وفقًا لخبرتها ومؤهلاتها إضافةً إلى الراتب الأساسي، يحصلن على بدلات إضافية للعمل في العطل الرسمية أو خلال الرحلات الليلية.

بالنسبة لساعات العمل، تخضع المضيفات لنظام المناوبات وفقًا للوائح المنظمة لقطاع الطيران وقد يشمل ذلك العمل في أيام العطل الرسمية أو الرحلات الليلية، ويحق لهن الحصول على فترات راحة كافية بين الرحلات لضمان سلامتهن وسلامة المسافرين.