طيران أديل تمدد عروض ساعة سعادة : أسعار تبدأ من 119 ريال فقط .. الحقها الان

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عدن – محمد سعد – في خطوة تهدف إلى تمكين المسافرين من الاستمتاع برحلات مميزة بأسعار تنافسية، أعلنت طيران أديل عن تمديد عروضها المميزة تحت شعار “ساعة سعادة” وتأتي هذه العروض لتتيح الفرصة أمام المسافرين لحجز رحلاتهم الداخلية والدولية بأسعار تبدأ من 119 ريال سعودي فقط، ما يجعل السفر أكثر سهولة واقتصادية للجميع.

طيران أديل تمدد عروض ‘ساعة سعادة’

أعلنت شركة طيران أديل عن تمديد فترة العروض الخاصة ببرنامج “ساعة سعادة”، والذي يتيح للمسافرين فرصة الاستفادة من خصومات حصرية على تذاكر الطيران وتبدأ أسعار الرحلات من 119 ريال سعودي فقط، وتشمل وجهات متنوعة داخل المملكة وخارجها، ما يفتح آفاقاً واسعة للاستكشاف والسفر بتكلفة منخفضة.

تفاصيل العروض

فترة السفر: يمكن للمسافرين حجز رحلاتهم التي تبدأ في الفترة الممتدة من 24 نوفمبر 2024 إلى 18 فبراير 2025، مما يوفر مرونة كبيرة لتخطيط السفر خلال موسم الشتاء والإجازات.

فترة الحجز: العروض متاحة للحجز لفترة قصيرة، تبدأ من 20 نوفمبر وتنتهي في 22 نوفمبر 2024 عند الساعة 11:59 مساءً لذلك، يُنصح بالمسارعة للحجز لتأمين أفضل الأسعار.

مميزات العرض

توفر هذه العروض فرصة مثالية للمسافرين الباحثين عن توفير في تكاليف السفر دون التنازل عن جودة الخدمة، حيث تقدم طيران أديل تجربة سفر مريحة وموثوقة تناسب مختلف الشرائح.