جدول التقويم الدراسي سلطنة عمان 2025 لجميع المراحل

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عدن – كتب محمد سعد – أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان الجدول الزمني للعام الدراسي 2025، والذي يضم مواعيد بدء الدراسة وإجازات المدارس لجميع المراحل التعليمية، سواء في مدارس التعليم الحكومي أو الخاص وقد حددت الوزارة هذا الجدول بعناية لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة خلال العام الدراسي.
تفاصيل التقويم الدراسي للمدارس الحكومية
يتضمن التقويم الدراسي للمدارس الحكومية فترتين دراسيتين، هما الفصل الأول والفصل الثاني، إلى جانب فترات الامتحانات والإجازات.
الفصل الدراسي الأول 2025
الفصل الدراسي الثاني 2025
عدد أيام الدراسة
التقويم الدراسي للتعليم الخاص ومحو الأمية
يشهد جدول مدارس التعليم الخاص بعض التباينات الطفيفة عن المدارس الحكومية، مع مراعاة احتياجات الطلبة في برامج التربية الخاصة ومحو الأمية وتعليم الكبار على سبيل المثال:
- دوام الهيئة التعليمية: من 26 أغسطس 2024 إلى 6 فبراير 2025.
- فترة الامتحانات: تبدأ في 19 يناير 2025 وتنتهي في 6 فبراير 2025.
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