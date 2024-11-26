جدول التقويم الدراسي سلطنة عمان 2025 لجميع المراحل

عدن – كتب محمد سعد – أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان الجدول الزمني للعام الدراسي 2025، والذي يضم مواعيد بدء الدراسة وإجازات المدارس لجميع المراحل التعليمية، سواء في مدارس التعليم الحكومي أو الخاص وقد حددت الوزارة هذا الجدول بعناية لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة خلال العام الدراسي.

تفاصيل التقويم الدراسي للمدارس الحكومية

يتضمن التقويم الدراسي للمدارس الحكومية فترتين دراسيتين، هما الفصل الأول والفصل الثاني، إلى جانب فترات الامتحانات والإجازات.