شكرا لاهتمامكم بخبر عن بينهم ملياردير عربي شهير .. الكويت تسحب الجنسية من 5 أشخاص (تفاصيل) على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت الكويت عن سحب الجنسية من 5 أشخاص، من بينهم الملياردير السعودي-الكويتي معن عبدالواحد الصانع، وذلك بناءً على مرسوم أصدرته الحكومة الكويتية استنادًا إلى نص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية وهذه الخطوة جاءت بعد اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي ترأسها الشيخ فهد يوسف الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية وقررت اللجنة سحب الجنسية من 1647 حالة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

من هو الملياردير معن عبدالواحد الصانع؟

معن عبدالواحد الصانع هو رجل أعمال كويتي-سعودي معروف، وهو مؤسس مجموعة “سعد” التي تضم العديد من الشركات الكبيرة في قطاعات متعددة، مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية واشتهر الصانع بمكانته المرموقة في عالم الأعمال، وبرز بشكل خاص مع مطلع الألفية الثانية، حيث كان أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية ومنطقة الخليج.

في عام 2007، كان الصانع على قائمة “فوربس” لأغنى مائة رجل في العالم، مما يعكس نجاحه الكبير في مجال الأعمال إلا أن مسيرته شهدت تراجعًا كبيرًا بعد خلافات مع شركاء أعماله في “مجموعة القصيبي”، حيث اتُّهم بالاحتيال.

ومن ثم انهارت مجموعة سعد في 2009 بعد تراكم ديون بلغت نحو 22 مليار دولار، ما أدى إلى دخول المجموعة في أزمة مالية كبيرة.

وفي عام 2018 تم طرح عقارات مملوكة للصانع للبيع في مزادات علنية، بهدف تسديد الديون المتراكمة التي بلغت مليارات الريالات وقد قامت المحكمة بتكليف شركة متخصصة بإدارة هذه المزادات في مختلف مدن المملكة.