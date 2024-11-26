موعد اختبارات منتصف العام الدراسي 2024-2025 الكويت : جدول الامتحانات وخطة وزارة التربية

عدن – كتب محمد سعد – في إطار تعزيز النظام التعليمي وضمان نزاهة وفعالية الامتحانات، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الجدول الزمني الرسمي لاختبارات منتصف العام الدراسي 2024-2025 ويشمل الإعلان جميع المراحل التعليمية بدءًا من المرحلة المتوسطة وحتى الصف الثاني عشر كما أكدت الوزارة على تنسيقها الوثيق مع وزارة الداخلية لضمان أمان العملية الامتحانية وسيرها بسلاسة.

تفاصيل مواعيد الامتحانات

المرحلة المتوسطة

سيبدأ طلاب المرحلة المتوسطة اختباراتهم اعتبارًا من 16 ديسمبر 2024، وتستمر حتى 26 ديسمبر 2024 وتتضمن هذه الفترة مواد المناهج الأساسية، حيث تم تصميم الجدول بعناية لضمان تحقيق التوازن بين المواد، مع توفير فترات مراجعة مناسبة لكل مادة.

الصفوف العاشر والحادي عشر

بالنسبة للصفين العاشر والحادي عشر، ستنطلق اختباراتهم في 18 ديسمبر 2024، وتستمر حتى 30 ديسمبر 2024 تم إعداد جدول الاختبارات بعناية ليغطي جميع المواد الدراسية، مع التركيز على تحقيق تجربة امتحانية مريحة تُمكّن الطلاب من الاستعداد الجيد.

الصف الثاني عشر

طلاب المرحلة الثانوية المتقدمة (الصف الثاني عشر) سيبدأون اختباراتهم في 5 يناير 2025 وتستمر حتى 20 يناير 2025 ويهدف هذا الجدول الممتد إلى توفير فرصة إضافية لهؤلاء الطلاب للتحضير الجيد، نظراً لأهمية هذه المرحلة وتأثيرها على مسيرتهم الأكاديمية المستقبلية.