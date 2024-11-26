رسوم تركيب عداد الكهرباء في السعودية .. شركة الكهرباء توضح

عدن – كتب محمد سعد – في ظل التوجه نحو تطوير البنية التحتية للخدمات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، يسعى الكثيرون

عداد كهرباء بسعة 100 أمبير (سعة القاطع 69 ك.ف.ا): 8280 ريال سعودي.

عداد كهرباء بسعة 250 أمبير (سعة القاطع 172.5 ك.ف.ا): 30188 ريال سعودي.

تعد هذه الرسوم جزءاً من الإجراءات المطلوبة لتزويد العملاء بالطاقة الكهربائية اللازمة.

خطوات التقديم على تركيب العداد الكهربائي

لتقديم طلب تركيب عداد كهربائي، يجب عليك زيارة الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية واتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء. اختيار خدمة إيصال الخدمة الكهربائية. النقر على زر تقديم طلب جديد. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة. رفع المستندات المطلوبة. قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

الشروط الأساسية لتركيب العداد الكهربائي

عند التقديم للحصول على عداد كهربائي يجب أن تتوافر لديك مجموعة من الشروط، وهي كالتالي:

لتركيب عداد كهربائي جديد وإذا كنت من بين هؤلاء فنحن هنا لنقدم لك كافة التفاصيل حول كيفية التقديم على عداد الكهرباء، بما في ذلك الرسوم المطلوبة، والشروط الضرورية، بالإضافة إلى الخطوات التي يجب اتباعها لإتمام العملية بسلاسة.

رسوم تركيب عداد الكهرباء

تتفاوت تكلفة تركيب عداد الكهرباء بناءً على سعة العداد وإليك الأسعار المحدثة لتلك السعات: