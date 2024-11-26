نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هام لجميع الوافدين .. مجلس الوزراء الكويتي يعلن تفاصيل قانون الإقامة الجديد في الكويت 2024 في المقال التالي

كتب محمد سعد – أقر مجلس الوزراء الكويتي مؤخرًا قرار هام، حيث تم الإعلان عن تفاصيل قانون الإقامة الجديد في الكويت وذلك لجميع الوافدين، إذ تشهد البلاد خلال الوقت الراهن تطورًا واضح في مجال إقامة الأجانب على أرضها، وذلك في ضوء سعي السلطات للعمل على تنظيم حركة الوافدين وحفظ حقوق جميع الأطراف ، وذلك من خلال العمل على تشديد الرقابة على كافة الأشخاص المخالفين، اذت إليكم تفاصيل قانون إقامة الأجانب الجديد في الكويت.

قانون إقامة الأجانب الجديد في الكويت

توفير حوافز جديدة للمستثمرين جاء ضمن أخر التعديلات على قوانين إقامة الاجانب في الكويت، إذ تضمنت التعديلات الجديدة علي قانون الإقامة في الكويت عدة أمور من شأنها العمل أكثر على تنظيم حركة الأجانب بالبلاد، ففي خلال الساعات الأخيرة الماضية تم الكشف الرسمي عن التفاصيل لأهميتها لكافة الوافدين.

إذ كشف مجلس الوزراء الكويتي أنه بموجب التعديلات الجديد على قانون الإقامة، أصبح للمستمثرين في دولة الكويت 2024 الأحقية في التواجد لفترة زمنية تصل حتى خمسة عشر عام، كما أن يستطيع كافة الأشخاص المالكين للعقارات على أرض البلاد أحقية الإقامة لفترة زمنية تصل إلى عشرة أعوام، على أن يكون ذلك بشروط محددة.

جاءت الشروط أن تكون الإقامة طبقًا لتوافر متطلبات وزارة الداخلية، التي وصفت قانون الإقامة الجديد في الكويت بمثابة قفزة هامة وحيوية لتنظيم سوق العمل، والعمل أكثر على حماية حقوق العمال الوافدين، الأمر الذي يشجع بكافة السبل جذب الاستثمارات الأجنبية.

عقوبات قانون الاقامة الجديد في الكويت

وفقًا لأخر التحديثات، فإن تم صدور قرار ينص بفرض عقوبات على المخالفين والمتاجرين بالإقامة بالحبي لفترة تصل إلى 6 سنوات، بالإضافة إلى عقوبة سداد غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي.

التعديلات الجديدة علي قانون الإقامة الكويت

جاءت التعديلات في قانون إقامة الأجانب الجديد في الكويت، على النحو التالي: