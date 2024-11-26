الأحمر يلتقط أنفاسه .. سعر النحاس اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر وفق بورصة المعادن سعر النحاس اليوم – الكويت الإخباري

عدن – كتب محمد سعد – تتزايد عمليات البحث بشكل واسع عن أسعار المعادن بشكل شبه يومي وعن معدن النحاس بشكل خاص ومن خلال مقالنا التالي سنوضح تفصيلاً كل ما يخص معدن النحاس، حيث يتابع المواطنين المهتمين بالصناعات المعدنية عن كثب تطورات ارتفاع أو انخفاض سعر النحاس اليوم لأن معدن النحاس يدخل في العديد من الصناعات الحياتية، حيث يستخدم في أواني الطهي والاسلاك الخاصة بالأجهزة الإلكترونية وأسلاك بعض الأجهزة المنزلية.

سعر النحاس اليوم

يعتبر معدن النحاس كنز رخيص الثمن بالنسبة لكثير من المواطنين لذا يبحث عنه الكثير بسبب استخداماته العديدة، لذا نستعرض معا سعر كيلو النحاس اليوم وفق بورصة المعادن:

سجل سعر كيلو النحاس الأحمر استقرار ملحوظ بعد الارتفاع الطفيف خلال الفترة الماضية ليستقر ما بين 530إلى 560جنيه.

استقرار ملحوظ بعد الارتفاع الطفيف خلال الفترة الماضية ليستقر ما بين 530إلى 560جنيه. سجل سعر كيلو النحاس الصامت حوالي 450 جنيه.

حوالي 450 جنيه. أما عن سعر كيلو النحاس الخالص تراوح ما بين 520 إلى 560جنيه.

تراوح ما بين 520 إلى 560جنيه. أما عن سعر كيلو النحاس المخلوط فقد تراوح ما بين 380إلى 390 جنيه.

فقد تراوح ما بين 380إلى 390 جنيه. أما عن سعر طن النحاس الأحمر الخردة فقد سجل 160 ألف جنيه.

سعر طن النحاس اليوم

شهدت بورصة المعادن تغيرات بسيطة في أسعار النحاس خلال الأيام الماضية فقد سجل معدن النحاس استقرار ملحوظ، خاصة بعد تزايد الطلب عليه وتأثر السوق العالمية لذا سنعرض لكم أسعار النحاس عالميا والتي جاءت كالتالي:

جاء سعر طن النحاس اليوم خلال أخر تعاملات بورصة المعادن 3627 دولار. أما عن أعلى سعر لخام النحاس فقد سجل 3650 دولار. أما عن أدنى سعر لخام النحاس فقد سجل 3620 دولار. سجل طن النحاس الأصفر في بورصة المعادن حوالي 120 ألف جنيه. سجل سعر طن النحاس لليوم 8930 دولار، ويعادل السعر في مصر بالجنيه 441.388 جنيه.

سعر النحاس اليوم يلتقط أنفاسه بعد الارتفاعات المفرطة خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع على الصعيد العالمي والمحلي أن تستمر عمليات الهبوط خلال الفترة المقبلة.

أسعار النحاس الخردة اليوم

نظرا لأهمية معرفة سعر النحاس الخردة لاهتمام الكثير من المتداولين به خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد ارتفاع سعر النحاس الأحمر والذي يعتبر الانقى والاكثر خلواً من الشوائب مقارنة بالنحاس الاصفر الذي يعتبر الأرخص والأقل نقاءا لذا نعرض لكم سعر النحاس الخردة والذي تراوح ما بين 280 ل300جنيه وفقا لجودة المنتج ومكان البيع.