نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء .. الطن بكام؟ في المقال التالي

كتب محمد سعد – شهدت أسعار الأرز حالة من الاستقرار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر نوفمبر 2024، ناهيك عن أن الأرز من السلع الأساسية التي تهم العديد من المواطنين على مستوى الجمهورية، في إطار أن يتحصلوا عليها مع تشديدات كُبرى من قبل الحكومة للسيطرة على تلاعب التجار، وضخ كميات كبيرة من الأرز والسلع الأساسية في المنافذ الاستهلاكية التي تعمل على بيع السلع بأسعار مخفضة تصل نسبتها حتى 40%، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لأسعار الأرز الأبيض والشعير في السطور التالية.

أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم

وفقًا لأخر تحديث لأسعار الأرز الشعير والأبيض في الأسواق وعند التجار، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

وصل سعر الأرز الشعير من عريض الحبة إلى 14 ألف و500 جنيه للطن الواحد.

فيما أن سعر الأرز الشعير رفيع الحبة بلغ نحو 15 ألف و500 جنيه للطن.

حتى أن سعر الأرز الأبيض من نوع “عريض الحبة” سجل نحو 25 ألف جنيه للطن.

أما سعر الأرز الأبيض “رفيع الحبة” بلغ نحو 22 ألف جنيه للطن الواحد في الأسواق.

أسعار السلع الأساسية في المحلات

وعن أسعار السلع الأساسية التي يتم تداولها في الأسواق والمحلات المتخصصة لذلك، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

وصل سعر كيلو السكر إلى 37.32 جنيه للكيلو.

أما سعر الأرز سجل نحو 34.22 جنيه.

كذلك فإن المكرونة من وزن 400 جرام سجلت نحو 18.8 جنيه.

ووصل سعر الفول المعبأ إلى 55.55 جنيه للكيلو الواحد.

فيما سجل سعر كيلو الدقيق نحو 25.85 جنيه في الأسواق.

أما سعر العدس المعبأ بلغ نحو 58.79 جنيه للكيلو الواحد.

كذلك فإن سعر الشاي وزن 40 جم وصل إلى 12.79 جنيه.

جهود وزارة التموين في ضخ السلع

وتبذل وزارة التموين بإشراف من الحكومة في ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية داخل المنافذ الاستهلاكية أمام كافة المواطنين، من أجل الحصول عليها بأسعار مخفضة تزامنًا مع كم الاضطرابات الاقتصادية التي تحدث داخل البلاد، لتكون السلع التموينية هي الحل الأمثل لملايين من المواطنين المستفيدين من بطاقات التموين على مستوى الجمهورية.