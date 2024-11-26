وزارة المالية العمانية تعلن موعد صرف رواتب نوفمبر في سلطنة عمان 2024

عدن – كتب محمد سعد – في خبر سار للموظفين في سلطنة عمان تم الإعلان عن الموعد الرسمي لصرف رواتب شهر نوفمبر يسعى هذا الإعلان إلى تزويد جميع الموظفين بالمعلومات اللازمة حول موعد استلام رواتبهم وذلك لضمان سير العمل بسلاسة وتلبية احتياجاتهم المالية في الوقت المناسب للموظفين وذلك ما سوف نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال مقالنا وخطوات استعلام عن رواتب المتقاعدين.

موعد صرف رواتب نوفمبر في سلطنة عمان

أعلنت وزارة المالية في سلطنة عمان أنها تتولى جميع الخدمات والمسؤوليات الخاصة بالموظفين في الدولة ومن ضمن تلك الخدمات هو مواعيد صرف الرواتب الخاصة بها.

ولذلك أكدت الوزارة أن رواتب الموظفين في سلطنة عمان يتم صرفها في 27 من كل شهر ميلادي سواء للعاملين في القطاع العام أو في العاملين في القطاع الخاص، ويمكن الحصول على الراتب من خلال فروع البنك المنتشرة في أرجاء سلطنه عمان او عن طريق الصراف الألي.

موعد صرف منفعة الأسر في سلطنة عمان

منفعة الأسر هي من برنامج الدعم المقدمة في سلطنة عمان والتي توفر لأبنائها الكرام دعم مادي للارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير لهم جميع احتياجاتهم، ويتم صرف منفعة الأسرة في الثامن عشر من الشهر الميلادي ولا يوجد أي تغيير في موعد صرفها إلا في حال إذا كان هناك إجازة رسمية أو عطله أسبوعية.

صرف رواتب المتقاعدين شهر نوفمبر 2024

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع وزارة المالية في سلطنة عمان أن موعد صرف رواتب المتقاعدين لدفعة شهر يناير في الثالث والعشرين من الشهر الميلادي، والجدير بالذكر أن ذلك موعد ثابت يتم صرف من خلاله معاشات المتقاعدين ولا يوجد تأخير أو تبكير في موعد الصرف إلا إذا صادف إجازة رسمية أو صادف عطله أسبوعية.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

وفرت وزارة المالية طريق يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلالها، سنتعرف عليها فيما يلي: