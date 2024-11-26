نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هُنـــا .. الاستعلام عن أسماء المعين المتفرغ في العراق 2024 وأهم الشروط molsa.gov.iq في المقال التالي

كتب محمد سعد – ارتفعت معدلات البحث الرائجة حول أسماء المعين المتفرغ في العراق، ونرصد في هذا السياق العديد من التساؤلات المطروحة عبر مجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الطريقة الصحيحة للاستعلام عن أسماء المقبولين في دعم المعين المتفرغ، وما هي الشروط المطلوبة لقبول المتقدمين، ويأتي ذلك الاهتمام المتزايد نظرًا لأن البرنامج يحرص على توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض لتحسين أوضاعهم المادي وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال السطور التالية لموضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق.

أسماء المعين المتفرغ في العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إتاحة الاستعلام عن أسماء المعين المتفرغ في العراق 2024 للمتقدمين الذين تم قبولهم في الدعم ومن ينطبق عليهم الشروط، حيث يكون الاستعلام إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات الموضحة كالآتي:

زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على الانترنت.

تسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

اختيار المعين المتفرغ.

الضغط بعد ذلك على زر الاستعلام.

ادخال البيانات المطلوبة بالمتقدم في الخانات المخصصة لذلك.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة استعلام.

تظهر عبر الموقع قائمة بأسماء المقبولين في دعم المعين المتفرغ.

شروط الحصول على دعم المعين المتفرغ

حددت هيئة الحماية الاجتماعية بالعراق شروط الحصول على دعم المعين المتفرغ للمواطنين الراغبين في التقديم خلال المرحلة الجديدة، حيث تتضمن تلك الشروط الآتي: