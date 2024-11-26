شكرا لاهتمامكم بخبر عن اصنعي بلح الشام بثلاث مكونات فقط وفي 10 دقايق بس والطعم مقرمش على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تعتبر حلوى بلح الشام من أشهر الحلويات الشرقية التي تتميز بمذاقها الرائع وشكلها المميز الذي يشبه البلح، وهي من الحلويات التي يمكن تحضيرها بسهولة وبوقت قصير، اليوم نقدم لكم طريقة مبتكرة لعمل بلح الشام بثلاث مكونات فقط وفي وقت لا يتجاوز العشر دقائق، مما يجعلها خيار مثالي لتحضيرها في أي وقت.

مكونات عمل بلح الشام المقرمش

هذه هي طريقة تحضير بلح الشام باستخدام ثلاث مكونات فقط وفي عشر دقائق فقط إنها وصفة مثالية لأولئك الذين يرغبون في تحضير حلوى لذيذة وسهلة وسريعة دون الحاجة إلى الكثير من المكونات أو الوقت، جربي هذه الوصفة في المنزل واستمتعي بمذاقها الرائع مع عائلتك وأصدقائك:

كوب من الدقيق يفضل الدقيق الأبيض العادي.

كوب من الماء

ملعقة كبيرة من النشا

طريقة تحضير بلح الشام في 10 دقايق

لتحضير العجينة نضع كوب الماء في بولة وضيفي إليه النشا، اخلطي المزيج جيدًا حتى يذوب النشا في الماء بشكل كامل. ضعي الوعاء على نار متوسطة، وابدئي بتحريك المزيج باستمرار باستخدام ملعقة خشبية حتى يبدأ الماء بالنضوج ويتحول إلى قوام كثيف ولامع. بمجرد أن يتماسك المزيج ويصبح كثيف، ثم قومي بإضافة كوب الدقيق دفعة واحدة، بعدها اخلطي المكونات جيدا حتى يصبح المزيج ناعم وغير لزج. بعد أن تتماسك العجينة، اتركيها لتبرد قليلا حتى يمكنك التعامل معها، وقومي بتشكيل العجينة على شكل أصابع صغيرة أو كرات حسب رغبتك، ومن الأفضل أن يكون الحجم صغير لتسهل عملية القلي والتسوية. في مقلاة عميقة سخني كمية كافية من الزيت على نار متوسطة، ويجب أن يكون الزيت ساخن ولكن غير مغلي. ضعي أصابع بلح الشام في الزيت بشكل تدريجي، مع التأكد من أن القطع لا تتلامس مع بعضها البعض حتى لا تلتصق. قومي بقلب قطع بلح الشام حتى تتحمر من جميع الجوانب وتصبح ذهبية اللون. يستغرق القلي في العادة من 3 إلى 5 دقائق. بعد أن تنضج قطع بلح الشام وتصبح ذهبية اللون، قومي بتصفيتها من الزيت وضعيها على ورق لامتصاص الزيت الزائد. يمكن تقديم حلوى بلح الشام بشكل بسيط، أو يمكنك غمرها في الشربات إذا كنتي تفضلين طعم حلو إضافي. لتجهيز القطر، امزجي كوبين من السكر مع كوب ماء في وعاء واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق حتى يصبح كثيف، ثم قومي بتبريده قبل غمر بلح الشام فيه.

بلح الشام بالحليب

يعد بلح الشام من الحلويات الشرقية المحببة لدى الكثيرين، ويتميز بقرمشته وطعمه الشهي، توجد العديد من الطرق لتحضير بلح الشام، ولكننا في هذا المقال سنتناول طريقة مميزة لتحضيره باستخدام الحليب، مما يضيف نكهة غنية وقوام دسم على هذه الحلوى اللذيذة.

المكونات المطلوبة

2 كوب دقيق.

1/2 كوب نشا.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب ماء دافئ.

1/4 كوب زيت نباتي.

1 بيضة.

للحشو 1 كوب حليب، 1/4 كوب سكر، 1 ملعقة صغيرة فانيليا، قليل من الزعفران اختياري.

زيت نباتي للقلي.

طريقة التحضير بالخطوات