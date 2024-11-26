بسكويت الزبدة هش ومقرمش وصفة جدتي الأصلية بطعم بتاع زمان لا يقاوم

عدن – كتب محمد سعد – البسكويت هو أحد الحلويات الأكثر شعبية حول العالم، ويتميز بطعمه الرائع وسهولة تحضيره بين أنواعه المختلفة يبرز بسكويت الزبدة الهش كواحد من أكثر الأنواع طلبا بسبب قوامه المقرمش وطعمه الغني، بالإضافة إلى كونه لذيذ وسهل التحضير فإن بسكويت الزبدة الهش يمثل خيار ممتاز للمناسبات المختلفة مثل الأعياد والاحتفالات كما أنه مثالي لتقديمه كهدية أنيقة في علب مزينة؛ في هذا المقال نقدم لك وصفة احترافية لتحضير هذا البسكويت بسهولة في المنزل وبنتائج مبهرة.

مكونات جدتي بالزبدة المقرمش

استمتع بتحضير بسكويت الزبدة الهش في منزلك وابهري عائلتك وضيوفك بوصفة احترافية تجمع بين البساطة والطعم الرائع، سنتعرف سويا على المكونات الأساسية بالتفصيل:

كوب زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب سكر بودرة ناعم يمكن تقليل الكمية إذا كنت تفضلين الطعم الأقل حلاوة.

صفار بيضتين متوسطتي الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو بودرة الفانيليا.

2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات يمكن زيادة أو تقليل الكمية حسب القوام.

ربع ملعقة صغيرة من الملح لتعزيز النكهة.

طريقة تحضير بسكويت الزبدة الاصلي

بسكويت الزبدة هي وصفة مثالية تجمع بين السهولة والطعم اللذيذ، مع مكونات بسيطة وخطوات سهلة يمكنك تحضير أشهى أنواع البسكويت في وقت قياسي، جربي هذه الوصفة الآن واستمتعي بأوقات ممتعة مع عائلتك وأصدقائك مع كوب من الشاي أو القهوة بجانب هذا البسكويت الرائع:

في البداية نضع الزبدة في وعاء عميق واخفقيها باستخدام المضرب الكهربائي لمدة دقيقتين حتى تصبح كريمية وناعمة، تأكدي من استخدام زبدة عالية الجودة، حيث أن نكهة الزبدة تلعب دور رئيسي في نجاح الوصفة. ثم ضيفي السكر البودرة تدريجي مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح الخليط ناعم ومتجانس. إضافة البيض والفانيليا إلى خليط الزبدة والسكر، واخفقي جيدا حتى تمتزج المكونات، وتأكدي من تجانس الخليط تماما قبل إضافة المكونات الجافة. ثم قومي بنخل الدقيق مع الملح، وضيفيه بالتدريج إلى الخليط، واستمري في الخلط باستخدام ملعقة خشبية أو يديك حتى يتكون عجين ناعم وغير لاصق. نقوم بعدها بتقسيم العجين إلى كرات صغيرة متساوية الحجم؛ ويمكنك تشكيلها بالشكل المفضل لديكم دوائر، مربعات أو باستخدام قوالب تشكيل خاصة بالبسكويت. الخطوة التالية نسخن الفرن بشكل مسبق على درجة حرارة وسط، ونضع قطع البسكويت على صينية خبز مغطاة بورق الزبدة، مع ترك مسافة بين كل قطعة وأخرى. اخبزي البسكويت لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 دقيقة حتى تصبح الحواف ذهبية اللون. بعد إخراج البسكويت من الفرن، اتركيه ليبرد تماما على الشبكة، ويمكنكم تزيينه بسكر بودرة، شوكولاتة مذابة أو تقديمه كما هو مع كوب شاي أو قهوة. يمكن إضافة نكهات إضافية مثل برش البرتقال أو القرفة لإضفاء لمسة خاصة. يفضل تخزين البسكويت في علبة محكمة الإغلاق للحفاظ على هشاشته ونكهته.

طريقة عمل بسكويت الخلاط السريع

يعتبر البسكويت من الحلويات المحببة لدى الجميع، سواء الكبار أو الصغار، وهو دائم خيار مثالي لتقديمه مع كوب من الشاي أو القهوة، أو حتى للاستمتاع به كوجبة خفيفة في أي وقت من اليوم، إذا كنت تبحثين عن طريقة سهلة وسريعة لتحضير البسكويت دون الحاجة إلى خطوات معقدة أو وقت طويل، فإن بسكويت الخلاط السريع هو الحل الأمثل، سنتعرف على خطوات تحضيره بالتفصيل، مع نصائح لضمان نجاح الوصفة.

المكونات اللازمة لتحضير بسكويت الخلاط السريع

هذه الوصفة تعتمد على مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المنازل، مما يجعلها خيار مثالي عند الرغبة في إعداد شيء لذيذ بشكل سريع:

2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

1/2 كوب من السكر البودرة.

1/2 كوب من الزبدة (في درجة حرارة الغرفة) أو زيت نباتي.

1 بيضة كبيرة.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة.

1/2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح صغيرة.

لإضافة النكهات برش قشر ليمون أو برتقال لإضافة نكهة منعشة.

1/4 كوب من رقائق الشوكولاتة أو المكسرات المفرومة حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الكاكاو للحصول على بسكويت بنكهة الشوكولاتة.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي الزبدة والسكر البودرة. اخلطيهما جيدًا على سرعة متوسطة حتى يصبح الخليط كريمي وخفيف اللون. ضيفي البيضة والفانيليا، واستمري في الخلط حتى تتجانس جميع المكونات. في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح، ثم ضيفي المكونات الجافة تدريجي إلى خليط الزبدة في الخلاط. اخلطي بسرعة منخفضة حتى تتكون عجينة متماسكة. إذا كنتي ترغبين في إضافة النكهات مثل الشوكولاتة أو المكسرات، قومي بإضافتها في هذه الخطوة وقلبيها برفق باستخدام ملعقة. نسخن الفرن وجهزي صينية الفرن بوضع ورق الزبدة أو دهنها بالقليل من الزيت. باستخدام ملعقة صغيرة أو كيس حلواني، شكلي البسكويت حسب الرغبة. يمكنك صنع أشكال دائرية، أو استخدام أدوات التشكيل للحصول على تصميمات جذابة. اتركي مسافة بين قطع البسكويت لتجنب التصاقها أثناء الخبز. ضعي الصينية في الفرن المسخن مسبقا واتركيها لمدة 10-12 دقيقة حتى يتحول لون الأطراف إلى الذهبي الفاتح. بعد الانتهاء، أخرجي الصينية واتركي البسكويت يبرد تماما قبل نقله إلى طبق التقديم. تأكدي من أن جميع المكونات، وخاصة الزبدة والبيض، في درجة حرارة الغرفة للحصول على خليط متجانس. بمجرد أن تصبح العجينة متماسكة، توقفي عن العجن لتجنب الحصول على بسكويت قاسي. راقبي الفرن باستمرار، لأن البسكويت ينضج بسرعة وقد يحترق إذا تُرك لفترة طويلة. يمكن تخزين البسكويت في وعاء محكم الإغلاق للحفاظ على طراوته لمدة تصل إلى أسبوع. من الممكن إعداده في أقل من نصف ساعة. يمكن تعديل النكهات حسب الرغبة، مما يجعله وصفة مرنة تناسب كل الأذواق.

طريقة عمل بسكويت الشوفان الصحي

يعد بسكويت الشوفان الصحي خيار مثالي للوجبات الخفيفة، فهو غني بالعناصر الغذائية المفيدة وسهل التحضير، يمكن تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية أو حتى كوجبة فطور خفيفة ولذيذة، سنتعرف على طريقة عمل بسكويت الشوفان الصحي بخطوات سهلة ومكونات بسيطة، مع تقديم نصائح لضمان نجاح الوصفة.

مكونات الوصفة

2 كوب من الشوفان الكامل.

1 كوب من الدقيق الأسمر أو دقيق اللوز اختياري.

نصف كوب من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

نصف كوب من العسل الطبيعي أو شراب القيقب يمكن استبداله بالسكر البني الصحي.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح صغيرة.

1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة لإضافة نكهة.

ربع كوب من الزبيب أو رقائق. الشوكولاتة الداكنة.

ربع كوب من المكسرات المفرومة اللوز، الجوز، أو البندق.

بيضتان يمكن استبدالهما بموزة مهروسة للأشخاص النباتيين.

طريقة التحضير بالخطوات

تحضير بسكويت الشوفان الصحي في المنزل يتيح لك التحكم الكامل بالمكونات، مما يجعله خيار مثالي لعائلتك، جربي الوصفة اليوم واستمتعي ببسكويت شهي وصحي يغنيكي عن الحلويات الجاهزة المليئة بالمواد الحافظة:

قبل التحضير نعمل على تسخين الفرن وادهني صينية الفرن بقليل من الزيت أو استخدمي ورق الزبدة لمنع الالتصاق.