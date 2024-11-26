شكرا لاهتمامكم بخبر عن حطيه لأولادك كل يوم في اللانش بوكس .. جلاش بالجبنة والخضار وجبة لذيذة وسهلة التحضير على موقع سعودي 24.
كتب محمد سعد – هل تبحثين عن طبق شهي ولذيذ يمكن تحضيره بسهولة في المنزل؟ جلاش بالجبنة والخضار هو الخيار المثالي يعتبر الجلاش بالجبنة والخضار من الأطباق المحببة لدى العديد، بفضل طعمه المميز وملمسه الهش الذي يذوب في الفم وفي هذا المقال نقدم لك طريقة تحضير جلاش بالجبنة والخضار وصفة لذيذة يمكن تحضيرها في وقت قصير وبمكونات بسيطة.
جلاش بالجبنة والخضار
جلاش بالجبنة والخضار هو طبق سهل وسريع التحضير ويمكن تناوله في أي وقت من اليوم فهو يحتوي على مزيج لذيذ من الجبنة والخضار، ويعطيك طعم غني وملمس هش لا يقاوم ويناسب جميع أفراد العائلة.
مقادير جلاش بالجبنة والخضار
لإعداد جلاش بالجبنة والخضار، إليك المكونات الأساسية التي تحتاجين إليها:
- لفة جلاش جاهز
- ¼ كوب زبدة
- ½ 1 طماطم مكعبات
- ¼ كوب زيت
- ½ 1 كوب بصل جوليان (شريحة رفيعة)
- ½ 1 كوب فلفل ألوان مكعبات صغيرة
- ملح وفلفل حسب الذوق
- ½ 1 زيتون أسود مفروم
- بهارات (حسب الرغبة)
- 300 جرام جبنة براميلي
- 300 جرام جبنة بيضاء
للوجه
- كوب لبن
- زبدة لدهن الوجه
طريقة تحضير جلاش بالجبنة والخضار
تحضير جلاش بالجبنة والخضار يتطلب بعض الخطوات البسيطة التي تضمن لك طبق لذيذ وشهي:
- في البداية قومي بدهن البايركس بالزبدة حتى يسهل عليك إخراج الجلاش بعد الخبز.
- قومي برص أول طبقة من الجلاش في الصينية المدهونة بالزبدة حتى تغطي ربع الصينية. يمكنك دهن الطبقات بالزبدة أو الزيت لزيادة هشاشة الجلاش.
- في وعاء، قومي بخلط البصل مع البهارات، الملح والفلفل الأسود.
- ثم أضيفي الفلفل الألوان المكعبات والطماطم، والزيتون الأسود المفروم، واخلطيهم جيدا.
- بعد ذلك أضيفي الجبنة البراميلي والجبنة البيضاء، واخلطيهم مع باقي المكونات للحصول على حشوة لذيذة.
- ضعي خليط الجبنة والخضار على طبقة الجلاش الأولى، ثم قومي بترتيب باقي طبقات الجلاش فوق الخليط، مع التأكد من تغطيته بالكامل.
- قومي بتقطيع الجلاش حسب الرغبة ثم اسقي الجلاش باللبن وتبليه بالملح والفلفل اختمي بتحضير طبقة الزبدة على الوجه لتضمني تحمير جيد.
- ضعي الصينية في فرن محمى مسبق على درجة حرارة 180 درجة مئوية، واخبزيها حتى ينضج الجلاش وتصبح لونه ذهبي ومقرمش.