شكرا لاهتمامكم بخبر عن حطيه لأولادك كل يوم في اللانش بوكس .. جلاش بالجبنة والخضار وجبة لذيذة وسهلة التحضير على موقع سعودي 24.

كتب محمد سعد – هل تبحثين عن طبق شهي ولذيذ يمكن تحضيره بسهولة في المنزل؟ جلاش بالجبنة والخضار هو الخيار المثالي يعتبر الجلاش بالجبنة والخضار من الأطباق المحببة لدى العديد، بفضل طعمه المميز وملمسه الهش الذي يذوب في الفم وفي هذا المقال نقدم لك طريقة تحضير جلاش بالجبنة والخضار وصفة لذيذة يمكن تحضيرها في وقت قصير وبمكونات بسيطة.

جلاش بالجبنة والخضار

جلاش بالجبنة والخضار هو طبق سهل وسريع التحضير ويمكن تناوله في أي وقت من اليوم فهو يحتوي على مزيج لذيذ من الجبنة والخضار، ويعطيك طعم غني وملمس هش لا يقاوم ويناسب جميع أفراد العائلة.

مقادير جلاش بالجبنة والخضار

لإعداد جلاش بالجبنة والخضار، إليك المكونات الأساسية التي تحتاجين إليها:

لفة جلاش جاهز

¼ كوب زبدة

½ 1 طماطم مكعبات

¼ كوب زيت

½ 1 كوب بصل جوليان (شريحة رفيعة)

½ 1 كوب فلفل ألوان مكعبات صغيرة

ملح وفلفل حسب الذوق

½ 1 زيتون أسود مفروم

بهارات (حسب الرغبة)

300 جرام جبنة براميلي

300 جرام جبنة بيضاء

للوجه

كوب لبن

زبدة لدهن الوجه

طريقة تحضير جلاش بالجبنة والخضار

تحضير جلاش بالجبنة والخضار يتطلب بعض الخطوات البسيطة التي تضمن لك طبق لذيذ وشهي: