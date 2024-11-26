الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق 2024 بالرابط والخطوات

عدن – كتب محمد سعد – تشهد الساحة التعليمية في العراق اهتماماً كبيراً بنتائج القبول الموازي للدور الثالث، حيث تُعد هذه النتائج خطوة حاسمة للطلاب والطالبات الذين يطمحون للالتحاق بالجامعات، ومع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النتائج النهائية، تزايد البحث بشكل ملحوظ لمعرفة التفاصيل وآليات القبول، وجدير بالذكر أن القبول الموازي هو نظام تعليمي يُتيح للطلاب الذين لم يحصلوا على القبول المركزي فرصة الالتحاق بالجامعات العراقية، وفقًا لمعدلاتهم الدراسية وتخصصاتهم المطلوبة، ويتميز هذا النظام بكونه نافذة إضافية تفتح للطلاب أبواب التعليم العالي بناءً على معايير محددة.

إذا كنت من الطلاب الذين تقدموا للقبول الموازي في العراق وتنتظر نتائج الدور الثالث، يمكنك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتيجة بكل سهولة:

زيارة الموقع الرسمي لدائرة الدراسات والتخطيط الإلكتروني. تسجيل الدخول إلى صفحة النتائج باستخدام المعلومات الشخصية. اختيار خدمة الاستعلام عن النتائج. إدخال البيانات الخاصة بالطالب، مثل الاسم ورقم الامتحان. الضغط على زر البحث للاطلاع على النتائج. طباعة استمارة الترشيح لتقديمها إلى الجامعة المختارة.

الشروط والمعايير الأساسية للقبول

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروطًا دقيقة للقبول الموازي، لضمان تحقيق التوازن بين جودة التعليم وعدد المقبولين، ألا وهي:

الكليات الطبية:

يتطلب القبول في الكليات الطبية معدل 3 نقاط كحد أدنى.

يتطلب القبول في الكليات الطبية معدل 3 نقاط كحد أدنى. الكليات الهندسية:

يُشترط في القبول بكليات الهندسة أن يكون المعدل لا يقل عن 4 نقاط.

يُشترط في القبول بكليات الهندسة أن يكون المعدل لا يقل عن 4 نقاط. كليات العلوم:

يشترط أن يكون معدل الطالب في كليات العلوم 5 نقاط على الأقل.

يشترط أن يكون معدل الطالب في كليات العلوم 5 نقاط على الأقل. بقية الكليات:

بالنسبة لبقية الكليات، لا يجوز أن يقل المعدل عن 6 نقاط في بعض التخصصات.

ويعتبر القبول الموازي في العراق من أهم الفرص التعليمية التي تمنح الطلاب فرصة ثانية للالتحاق بالجامعات في التخصصات التي يرغبون فيها، حيث يُتيح هذا النظام توسيع خيارات التعليم العالي في العراق بما يتماشى مع احتياجات الطلاب وقدراتهم.

كما تشمل الجامعات العراقية مجموعة واسعة من التخصصات التي يمكن للطلاب اختيارها ضمن القبول الموازي، وبذلك يتاح للطلاب الذين لم يسجلوا في التخصصات التي يرغبون فيها في القبول العام، فرصة جديدة لاختيار تخصصات أخرى في مختلف المجالات، ومع الإجراءات الميسرة التي وفرتها وزارة التعليم العالي، أصبح بإمكان الطلاب الوصول إلى المعلومات بسهولة واتخاذ الخطوات اللازمة للالتحاق بالجامعات المناسبة لهم.