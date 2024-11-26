هانت كام يوم وتقبض .. سلم رواتب المعلمات في السعودية 1446 مع العلاوات السنوية حسب الدرجة الوظيفية

عدن – كتب محمد سعد – انتشر مؤخرا في محركات البحث من قبل المواطنين للتعرف في السعودية تساؤلات حول سلم رواتب المعلمات حيث تهتم فئة كبيرة بهذا الأمر وترغب في التعرف على تفاصيل أكثر وعلى إثر ذلك فقد وزارة التعليم السعودية بتوضيح ما يتعلق بسلم رواتب المعلمات من خلال القول بأن سلم الرواتب غير ثابت حيث يختلف وفقا للمستوى الوظيفي حيث تزداد رواتب السلم الوظيفي تبعا للدرجة الوظيفية، ويجدر الإشارة إلى نقطة هامة وهي صرف العلاوات التي تتم مرة في السنة حيث يتم صرف هذه العلاوات أيضا للمعلمات ولتوضيح تفاصيل أكثر عن سلم الرواتب يجب متابعة الآتي.

أبرز التفاصيل حول سلم رواتب المعلمات في السعودية

لم تقصر وزارة التعليم السعودية عن تولى مهمة توضيح أدق التفاصيل المتعلقة سلم رواتب المعلمات في السعودية 1446 حيث بلغت قيمة هذه الرواتب:

أولا: راتب المعلمة المساعدة

هناك عدة مستويات من الرواتب هذه الفئة وعلى حسب المستوى تختلف قيمة الراتب كالتالي:

قيمة رواتب المستوى الأول تتراوح من 5200 ريال سعودي حتى 6700 ريال سعودي.

أما المستوى الثاني والذي تبلغ قيمة الرواتب فين من 7000 ريال سعودي إلى 8600 ريال سعودي.

وتبلغ قيمة رواتب المستوى الثالث من 8920 ريال سعودي وحتى 10620 ريال سعودي.

في حين أن المستوى الرابع تصل قيمة الرواتب فيه من 10960 ريال سعودي إلى 12760 ريال سعودي.

وقد وصلت قيمة رواتب المستوى الخامس من 15400 ريال سعودي ووصلت إلى 17400 ريال سعودي.

ثانيا: رواتب المعلمات

هذه الفئة أيضا تتضمن على عدة مستويات لكل مستوى قيمة راتب خاص به تتضح بشكل أكبر من خلال التالي:

تتراوح رواتب المستوى الأول من 7570 ريال سعودي وتصل حتى 10070 ريال سعودي.

أما قيمة المستوى الثاني تبدأ من 15720 ريال سعودي إلى 13170 ريال سعودي.

المستوى الثالث تبلغ قيمة الرواتب الخاصة به من 13690 ريال سعودي وصولا إلى 16390 ريال سعودي.

أما المستوى الرابع تبدأ قيمته من 16930 ريال سعودي وتصل إلى 19630 ريال سعودي.

رواتب المستوى الخامس تمون ما بين 20170 ريال سعودي و 21250 ريال سعودي.

ثالثا: راتب المعلمة المتقدمة

المعلمة المتقدمة لها راتب الخاص بها يبدأ من 9950 ريال سعودي بالنسبة للمستوى الأول وصولا إلى مبلغ 21770 ريال سعودي بالنسبة للمستوى الرابع.

رابعا: راتب المعلمة الخبيرة

وهذه الفئة لها راتب مختلف عن غيرها نظرا للدرجة الوظيفية التي تحظى بها حيث تبلغ قيمة راتب المستوى الأول 12650 ريال سعودي وتمتد حتى المستوى الثالث براتب قيمته 23170 ريال سعودي.